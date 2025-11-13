衛福部主管身障權利卻支持特赦照顧殺人者 身障團體批：為失職開脫

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影

近期一位8旬老媽媽悶死照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半。衛福部石崇良今上午在立法院表態「支持總統特赦」，多個身障團體接力發聲，認為衛福部身為身障主管機關，不該以特赦卸責。台灣身障者自立生活聯盟指出，衛福部身為身障者權利公約主責單位，「卻用特赦回應失職的罪」，那誰來特赦每天都有不同困境的障礙者？

台灣身障者自立生活聯盟秘書長林君潔說，長照悲歌不斷上演，絕非單一個案挫敗，而是制度性警訊，與結構性問題，包括以家庭為照顧責任中心，偏好機構式照顧卻讓自立生活低度發展，聯盟呼籲政府正視這些制度漏洞，將資源投入重點從「鼓勵機構」轉向「落實自立生活」，給予足夠預算與服務資源，並盡快修正「身障權法」，確保自立生活精神、服務能具體實踐。

林君潔指出，針對長照與障礙者生活問題現況，身障者往往擁有問題的「關鍵解方」，政府研擬相關方案時，最重要的是不能忽視障礙者聲音與想法。唯有制度將障礙者視為「人」而非「問題」，支持系統能讓障礙者與照顧者，在支持中尊嚴生活，尊重彼此生命價值，而非「被迫承受不可承受之重」，長照悲歌才有可能止息。

林君潔說，長照系統不該是單向、通往絕望的道路，而應該是雙向、提供彈性支持的橋樑，唯有橋樑穩固時，以障礙者為中心的服務才能走向社會，照顧者才能獲得喘息，家庭才能重困境中被解放，政府應面對制度失靈的問題，而非迴避討論、誤導服務核心，甚至提出「支持特赦」說法，這只是為自身的失職而開脫。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

身障者 特赦 長照 衛福部 石崇良
