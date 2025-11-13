防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討

太子集團涉洗錢案引發關注，政院表示，為在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑時，依然維持一般追蹤的最佳等第成績，將持續強化洗防政策；法務部則說，將針對洗錢實質受益人、特定非金融業人員或是事業（DNFBP）等加強相關規範。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，外界關注，是否影響台灣防制洗錢國際評比。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，台灣很榮幸在亞太防制洗錢組織，被採認為一般追蹤的最佳等第，現在也持續推動各項洗錢防制政策，法務部、金管會以及行政院洗防辦將加強與國際社會合作，希望在2030年面對第4輪互相評鑑時，依然維持一樣成績。

法務部次長黃謀信在記者會指出，APG評鑑關注的是法規完善面，以及執行有效性，因此個案發生後，是否對個案有效定罪、有效資產扣押與返還，將是下一輪評鑑的重點。

黃謀信還說，個案有幾個可檢討面向，法規面部分，外界倡議訂定洗錢實質受益人的概念，未來是否要在評鑑之前做相對定義，這部分必須加強；另外，外界也質疑針對特定非金融業人員或是事業（DNFBP）規範的範圍有檢討空間，個案中涉及不動產、高額動產交易過程，除金融機關外的特定非金融業人員或是事業通報是否落實，也是可以檢討。

他表示，未來執行面面向，此次金融機關對個案的通報相對完善，因此未來研擬對特定非金融業人員或是事業，強化落實與裁罰。