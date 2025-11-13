快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影
8旬劉姓老媽媽悶死照顧超過半世紀的重殘兒，一審法官審理後判處她2年6個月並建請賴清德總統特赦。衛福部長石崇良今表示，支持特赦。記者胡經周／攝影

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦衛福部石崇良也在立法院表態「支持特赦」。對此，身障團體紛紛表達反對，台灣障礙者權益促進會擔憂特赦聲浪讓障礙者生存權遭到削弱，台北市新活力自立生活協會也要求主管機關衛福部「切勿卸責」，應完善社區支持服務。

新活力自立生活協會表示，此類因照顧壓力導致的悲劇事件層出不窮，反映我國在照顧支持系統與社會安全網仍有重大缺口，協會對此深感遺憾與不捨，並嚴正呼籲政府須立即完善制度，建立真正能支撐照顧者與被照顧者的社會支持體系，「生命皆為平等且尊貴，任何人生命都該被尊重與珍視，司法應還給障礙者與家屬應有人權保障。」

編輯推薦

「障礙者照顧責任不應與家庭綑綁。」新活力自立生活協會指出，身障者具有獨立、完整人格，即使父母於障礙者成長過程中承擔照顧責任，不代表其生命權可被忽視，政府應承擔社會責任，提供必要支持與協助，避免照顧責任完全落在家庭，淪為「弱弱相殘」窘境，呼籲加速檢討「身障權法」，建構完善社區支持系統。

新活力自立生活協會呼籲，應透過政策引導，培養障礙者自主與獨立生活能力，透過輔具服務、居住無障礙環境、個人助理制度等措施，消除障礙者生活中系統性障礙，協助實現有尊嚴、具獨立性完整人格；身障相關政策制定，應以當事人為核心，傾聽實際使用制度的障礙者及家庭真實需求，社會服務應確保其可近性、可負擔性，並依所得能力計算服務費用，避免造成個別障礙者的負擔。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

身障者 特赦 石崇良 衛福部 賴清德
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

8旬老母悶死重度身障兒遭判刑 各界挺特赦 障權會憂削弱障礙者生命權

8旬母悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：支持總統特赦

8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

相關新聞

指長照悲歌反映制度缺口、社安網不足 人權會籲國家健全長照

8旬母悶死身障兒震驚社會，監察院國家人權委員會表示，近年屢有長期照顧壓力悲劇，若政府未能完善長照，將使照顧者與被照顧者同...

衛福部主管身障權利卻支持特赦照顧殺人者 身障團體批：為失職開脫

近期一位8旬老媽媽悶死照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半。衛福部長石崇良今上午在立法院表態「支持總統特赦」，多...

防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討

太子集團涉洗錢案引發關注，政院表示，為在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑時，依然維持一般追蹤的最佳等第...

國旅5大優惠 明年平日2晚補助2000元再抽生日金

國旅近年跌落谷底，花蓮更受天災頻頻夾擊，成為「重災區」，去年震後不少餐飲、旅宿店家選擇出走或是含淚歇業，為鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今透露，明年初起將推出「平日國旅優惠方案」，預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。 為加強國旅及鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署預計明年推動「平日國旅優惠方案」，包括「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項，預估總預算約20多億元，盼提升平日住房率。

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦，衛福部長石崇良也在立法院表態...

聖克里斯多福總理訪北榮 盼深化醫療合作

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯今天率團參訪台北榮民總醫院，了解智慧醫療領域發展成果。他表示，台灣醫療協助對當地醫療有深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。