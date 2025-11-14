光之共鳴：藏逸秋拍，以藝術與時間共舞 珠寶，是時間的結晶；藝術，是靈魂的回聲。

2025年藏逸秋季拍賣會，在歲末時節綻放最耀眼的光，交織瑰麗珠寶、書畫、瓷器、當代藝術與古董珍玩，呈現一場跨越時空的盛宴。11月22日至23日於華南銀行總行3樓隆重舉行，邀請藏家一同見證光與時間的永恆對話。

【瑰麗珠寶專場：凝萃光影，投資典藏】

模特兒佩戴丹泉石鑽石套鍊和黃彩鑽鑽石套鍊，在流光與陰影之間展現珠寶的呼吸節奏。正如影片開場所言——「珠寶，是時間的結晶，也是光的語言。」

ARGYLE 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

塔吉克斯坦天然無燒粉尖晶白剛鑽石戒,哥倫比亞微油祖母綠鑽石戒,喀什米爾天然無燒藍寶鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

11月23日登場的「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場，將呈獻全球封礦後稀世罕見的阿蓋爾粉鑽（Argyle Pink Diamond）、極罕圓形艷彩藍鑽與不逾百顆的艷彩橘鑽。每一顆皆象徵自然與藝術的極致結晶。

古董珠寶與寶石晶飾 Antique Jewels and Gemstones, Crystal Arts。 圖／藏逸拍賣會提供

同場亦可見18 世紀古董白鑽套鍊的古典光華、Cindy Chao的雕塑式設計，以及孔克珠CONCH PEARL、Tutti Frutti的繽紛風格，讓珠寶在光影間成為永恆的藝術。

古董俄羅斯軟玉匕首,戰國 青玉S龍形佩,明代 仿漢 琮式玉管。 圖／藏逸拍賣會提供

【大師之光：跨時代藝術巨擘珍品薈萃】

「當你凝視，畫在時間裡重生。」亦呼應藏逸藝術專場的精神。

今年藝術品橫跨古今中外——張大千《雪溪歸牧》作於旅居日本時期，水墨酣暢、意境悠遠；朱德群《8.7.1976》以山水與詩意入畫，表現記憶與宇宙的流動；趙無極《無題》筆勢奔放、空間浩瀚，如抽象山水，墨色暈染自然。

此外，張大千與莊禹靈專場，及黃君璧、溥心畬、董小蕙、龐均、草間彌生、鹽田千春、李義弘等名家齊聚，構築橫跨東西的藝術光譜，開啟深具收藏價值的選擇。

中國瓷器與藝術珍品Antique Chinese Ceramics and Works of Art。 圖／藏逸拍賣會提供

【御古凝香：古代陶瓷、玉器與琥珀藝術精粹】

「中國瓷器與藝術珍品」專場中，北宋定窯劃花葵瓣式溫酒盌以象牙白釉映照極簡之美；元代青花龍紋玉壺春瓶，釉色瑩潤、筆法遒勁；明嘉靖青花纏枝龍鳳紋梅瓶氣韻磅礡，估價逾新台幣二千四百萬。

「琥珀蜜韻與古玉珍藏」專場中，清宮血蜜齋戒牌、17 世紀多明尼哥藍琥雕刻與 1.5 公斤老蜜蠟原礦，訴說古文明的傳說；戰國青玉 S 龍形佩以流暢線條與精密陰刻，見證玉藝巔峰。

琥珀蜜韻與古玉珍藏Collection of Amber and Archaic Jades。 圖／藏逸拍賣會提供

【光與時間的對話】

藏逸拍賣十六年來，以國際視野與專業策展精神，串連古董與現代、東方與西方的文化對話。

正如影片結語：「古典給予深度，現代賦予光。」

這場秋拍，不僅是年度收藏盛典，更是一場關於時間、美與靈魂的禮讚。

巴西罕見紫粉色托帕石鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

拍賣日期｜2025 年 11 月 22 日 – 23 日

地點｜華南銀行總行 3 樓（台北市信義區松仁路 123 號）

預約鑑賞｜03-222-8300 #253、0901-322-558

台北預展｜11/11–11/20 民權東路二段 17 號