光之共鳴：藏逸秋拍，以藝術與時間共舞 珠寶，是時間的結晶；藝術，是靈魂的回聲。

文／ 藏逸秋季拍賣會提供

2025年藏逸秋季拍賣會，在歲末時節綻放最耀眼的光，交織瑰麗珠寶、書畫、瓷器、當代藝術與古董珍玩，呈現一場跨越時空的盛宴。11月22日至23日於華南銀行總行3樓隆重舉行，邀請藏家一同見證光與時間的永恆對話。

【瑰麗珠寶專場：凝萃光影，投資典藏】

模特兒佩戴丹泉石鑽石套鍊和黃彩鑽鑽石套鍊，在流光與陰影之間展現珠寶的呼吸節奏。正如影片開場所言——「珠寶，是時間的結晶，也是光的語言。」

ARGYLE 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供
ARGYLE 阿蓋爾艷彩紫粉彩鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會提供

塔吉克斯坦天然無燒粉尖晶白剛鑽石戒,哥倫比亞微油祖母綠鑽石戒,喀什米爾天然無燒藍寶鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供
塔吉克斯坦天然無燒粉尖晶白剛鑽石戒,哥倫比亞微油祖母綠鑽石戒,喀什米爾天然無燒藍寶鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

11月23日登場的「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場，將呈獻全球封礦後稀世罕見的阿蓋爾粉鑽（Argyle Pink Diamond）、極罕圓形艷彩藍鑽與不逾百顆的艷彩橘鑽。每一顆皆象徵自然與藝術的極致結晶。

古董珠寶與寶石晶飾 Antique Jewels and Gemstones, Crystal Arts。 圖／藏逸拍賣會提供
古董珠寶與寶石晶飾 Antique Jewels and Gemstones, Crystal Arts。 圖／藏逸拍賣會提供

同場亦可見18 世紀古董白鑽套鍊的古典光華、Cindy Chao的雕塑式設計，以及孔克珠CONCH PEARL、Tutti Frutti的繽紛風格，讓珠寶在光影間成為永恆的藝術。

古董俄羅斯軟玉匕首,戰國 青玉S龍形佩,明代 仿漢 琮式玉管。 圖／藏逸拍賣會提供
古董俄羅斯軟玉匕首,戰國 青玉S龍形佩,明代 仿漢 琮式玉管。 圖／藏逸拍賣會提供

【大師之光：跨時代藝術巨擘珍品薈萃】

「當你凝視，畫在時間裡重生。」亦呼應藏逸藝術專場的精神。

今年藝術品橫跨古今中外——張大千《雪溪歸牧》作於旅居日本時期，水墨酣暢、意境悠遠；朱德群《8.7.1976》以山水與詩意入畫，表現記憶與宇宙的流動；趙無極《無題》筆勢奔放、空間浩瀚，如抽象山水，墨色暈染自然。

此外，張大千與莊禹靈專場，及黃君璧、溥心畬、董小蕙、龐均、草間彌生、鹽田千春、李義弘等名家齊聚，構築橫跨東西的藝術光譜，開啟深具收藏價值的選擇。

中國瓷器與藝術珍品Antique Chinese Ceramics and Works of Art。 圖／藏逸拍賣會提供
中國瓷器與藝術珍品Antique Chinese Ceramics and Works of Art。 圖／藏逸拍賣會提供

【御古凝香：古代陶瓷、玉器與琥珀藝術精粹】

「中國瓷器與藝術珍品」專場中，北宋定窯劃花葵瓣式溫酒盌以象牙白釉映照極簡之美；元代青花龍紋玉壺春瓶，釉色瑩潤、筆法遒勁；明嘉靖青花纏枝龍鳳紋梅瓶氣韻磅礡，估價逾新台幣二千四百萬。

「琥珀蜜韻與古玉珍藏」專場中，清宮血蜜齋戒牌、17 世紀多明尼哥藍琥雕刻與 1.5 公斤老蜜蠟原礦，訴說古文明的傳說；戰國青玉 S 龍形佩以流暢線條與精密陰刻，見證玉藝巔峰。

琥珀蜜韻與古玉珍藏Collection of Amber and Archaic Jades。 圖／藏逸拍賣會提供
琥珀蜜韻與古玉珍藏Collection of Amber and Archaic Jades。 圖／藏逸拍賣會提供

【光與時間的對話】

藏逸拍賣十六年來，以國際視野與專業策展精神，串連古董與現代、東方與西方的文化對話。

正如影片結語：「古典給予深度，現代賦予光。」

這場秋拍，不僅是年度收藏盛典，更是一場關於時間、美與靈魂的禮讚。

巴西罕見紫粉色托帕石鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供
巴西罕見紫粉色托帕石鑽石戒。 圖／藏逸拍賣會提供

拍賣日期｜2025 年 11 月 22 日 – 23 日
地點｜華南銀行總行 3 樓（台北市信義區松仁路 123 號）
預約鑑賞｜03-222-8300 #253、0901-322-558
台北預展｜11/11–11/20 民權東路二段 17 號

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

前環保署長林俊義今辭世 享壽87歲

前環保署長林俊義為我國政黨輪替後的首任民進黨籍環保署長，是台灣反汙染、反核等社會運動的先行者，培養出台灣生物學研究者林良...

三接疑浮報百億 藍要求卓揆報告

鏡週刊日前報導，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程浮報工程預算上百億元，九十四億工程款四度加價成二五三億。...

四接防波堤工程下周二開標 民團轟橫柴入灶

台電第四座液化天然氣接收站（四接）防波堤工程本月十八日開標，守護外木山行動小組召集人王醒之昨批，台電還沒解決土壤汙染問題...

歷史上的今天／1955年新疆省主席報告抗暴近況 反共怒潮起

1955年11月14日，當時的中華民國新疆省主席堯樂博士，下午在邊疆文化社舉行的記者招待會，會中報告新疆境內抗暴運動的近況稱，中共在近四個月內曾因無辜的飢民阻擋將糧食運往蘇俄，和一次民眾反對共匪誘迫良家婦女為娼的運動中，屠殺了新疆同胞約6百人，傷2千餘人，遭無辜逮捕的近萬人，已激起了新疆同胞反共的怒潮，普遍展開浴血復仇運動。

光之共鳴：藏逸秋拍，以藝術與時間共舞 珠寶，是時間的結晶；藝術，是靈魂的回聲。

2025年藏逸秋季拍賣會，在歲末時節綻放最耀眼的光，交織瑰麗珠寶、書畫、瓷器、當代藝術與古董珍玩，呈現一場跨越時空的盛宴。11月22日至23日於華南銀行總行3樓隆重舉行，邀請藏家一同見證光與時間的永恆

馬英九為新書《巡使四方》寫序 追憶沈呂巡 高中就想走外交路

前言：聯經出版《巡使四方：外交與歷史的擺渡人 外交官沈呂巡》，預計下周二下午二時在台大校友會館舉行新書發表會。沈擔任駐美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。