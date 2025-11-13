聖克里斯多福總理訪北榮 盼深化醫療合作

快訊

中央社／ 台北13日電
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（右）13日率團抵台訪問，前往台北榮民總醫院參觀了解智慧醫療領域發展成果，由院長陳威明（左）接待。（北榮提供）中央社
聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（右）13日率團抵台訪問，前往台北榮民總醫院參觀了解智慧醫療領域發展成果，由院長陳威明（左）接待。（北榮提供）中央社

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯今天率團參訪台北榮民總醫院，了解智慧醫療領域發展成果。他表示，台灣醫療協助對當地醫療有深遠影響，盼持續深化雙方公衛及醫療領域合作。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（TerranceDrew）伉儷應邀於13日至17日率團來台訪問，今天在台灣駐克國大使陶令文及克國駐台大使范東亞陪同下，參訪台北榮民總醫院。

一行人聽取「AI臨床決策支援系統與智慧病歷整合平台」簡報，體驗非接觸式生理量測AI技術「魔鏡系統」，並參觀病理檢驗部「全自動化系統與數位病理應用」及智慧加護病房「機器人照護系統」等多項創新成果。

北榮院長陳威明在會中致詞表示，台北榮總自2017年起與財團法人國際合作發展基金會（ICDF）合作，攜手推動克國「代謝性慢性疾病防治體系建構及加強計畫（CKD）」，展開醫療交流與專業人才培訓；後續更進一步推展「精神衛生服務系統提升計畫」，在身心健康領域全面合作，建立深厚的情誼。

陳威明表示，德魯是醫師出身，以專業背景推動國家公共衛生與社會福祉發展，帶領克國醫療體系持續精進，令人敬佩。北榮將持續扮演台灣醫療外交的重要橋梁，透過專業醫療服務與人道關懷，讓「健康外交」成為台灣最具溫度的國際力量。

德魯表示，加勒比海地區是全球慢性病比率最高的區域之一，台灣則長期協助給予克國多項醫療協助，尤其在慢性病與腎臟疾病照護方面，多次派遣醫療人員提供診療、疾病分類及衛教等服務。台灣給予的醫療協助對提升當地醫療量能帶來深遠影響，今天見到曾到克國支援合作計畫的醫師，讓人備感親切，更珍惜雙方情誼。

德魯提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後克國人民心理健康問題遽增，台灣在精神衛生服務體系的專業投入，是協助克國走出疫情陰霾的重要力量。

德魯強調，自1983年建國以來，台灣一直是克國最堅定、最重要的盟友之一，雙方友誼深厚穩固，早已超越政黨與政治框架，是人民之間的真摯情誼。如今看到台北榮總在AI醫療領域的卓越表現，更盼未來雙方在醫療培訓、專業交流與服務品質上，持續深化合作，攜手促進兩國人民的健康與福祉。

醫師 榮總
