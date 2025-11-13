6月遭檢舉10才稽查？黑心豬大腸流入市面引憂 監委疑機制疏漏要查了

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
今年中秋前夕爆發黑心豬大腸事件，引發民眾憂心。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
今年中秋前夕爆發黑心豬大腸事件，引發民眾憂心。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

今年中秋前夕爆發黑心豬大腸事件，引發民眾憂心，監察院表示，政府力推食安五環食安政策，但這次爆發問題豬腸流入市面，這是攸關民生的重要議題，案情始末及政府處理情形為何？有必要深究及調查釐清，監委張菊芳、田秋堇、蔡崇義已申請自動調查。

屏東百威食品黑心豬大腸事件在今年中秋爆發，民進黨立委林淑芬當時揭露，今年6月衛福部食藥署即接獲檢舉，但是遲至10月才由檢警調進入工廠稽查。事件也引發民眾對政府對食安把關的疑慮，有監委申請自動調查。

監察院表示，百威食品有限公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入市面販售，該案經檢舉人114年6月間舉發，但同年10月才下架封存問題食品，恐危及國人健康與食品安全。另外，國內屠宰場多委外業者處理豬內臟，處理過程是否符合食品安全衛生規定？這與民眾健康及保障食安有關，張菊芳、田秋堇、蔡崇義三位監委已申請自動調查。

三位監委指出，食品安全是攸關民生的重要議題，政府自105年起陸續推動食安五環、五環2.0食安政策，期透過跨部會的分工合作，從源頭管理、整合產製銷鏈、中央地方合作稽核檢驗、輔導教育與管理及全民監督食安等面向，以維護國人食的建康與安心。

三位監委表示，這次發生問題豬腸流入市面販售，引發國人食安疑慮，該案實情始末、主管機關查處情形為何？相關溯源追蹤、下架封存、抽驗檢測、裁罰情形為何？現行食安事件調查機制有無疏漏不周之處？如何避免類案情事再度發生？相關問題都有深究及調查釐清的必要。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片
北市衛生局封存黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局封存黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供

食安 監委 田秋堇 中秋 監察院 食藥署 衛福部
