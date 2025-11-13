三接預算浮編案政風重啟調查 若證明無不法中油將提告

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
三接外擴防波堤工程遭爆浮編工程經費。圖／本報資料照片
中油三接外擴防波堤工程預算浮編疑案持續發燒，經濟部長龔明鑫表示，政風已重啟調查，基於獨立調查原則，經濟部此階段不宜多過問，檢調也同步啟動調查，有需要任何資料，經濟部及中油都會全力提供，政風調查時間應該不會超過1個月。中油表示，若調查證明中油無不法，將對周刊提起法律訴訟。

據了解，中油三接外擴防波堤工程預算恐涉浮編一案，去年就有人檢舉，中油及經濟部都有展開調查，但查無可疑之處，不過，現在有錄音檔這個新事證，因此重啟調查，不過，中油內部表示，沒有聽過錄音檔，也尚未取得媒體報導所稱的錄音檔。

中油指出，三接外擴防波堤新建工程案的計畫早已核定，並非如報導所稱的預算暴增，受中油委託辦理工程設及預算編列與招標文件製作的世曦公司，於111年2月正式提交的工程預算明細表顯示，總金額約為238億元，最終招標公告的金額為253.513億元，由此可見並無媒體報導預算浮編暴增一事。

中油解釋工程預算編列流程，在收到世曦公司提出的文件後，中油會展開審查流程，包括與類似工程的決標單價進行比對、考量營建物價指數與物價產動影響，並進行市場詢價等等，以確保顧問公司建議預算的合理性。

中油表示，周刊所指爆料錄音檔，他們無從取得，也無法知悉內容，中油與經濟部的政風單位去年都對此檢舉案進行過調查，結果均無違規，但既然周刊報導有新事證，他們已再次啟動調查，也會配合檢調調查；若調查結果證明報導不實，中油將對媒體提起法律訴訟。

中油 經濟部長 三接
