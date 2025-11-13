媒體爆三接涉弊藍委再檢舉 中油喊配合司法：若報導不實將提告

中油遭媒體爆三接有弊案，傳有吹哨者多次檢舉，國民黨立法院黨團今開記者會，批評中油應說清楚，檢調也應積極，除當場送上第三次檢舉函，也預告要在院會、委員會要求行政院長卓榮泰、中油專案報告。中油也出席並回應，已再次內部調查，也會配合司法偵查，若結果顯示報導不實，一定會提出法律訴訟。

中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算100多億元，近日再有媒體爆有關鍵錄音檔。國民黨團今天開記者會批評，檢舉人兩度檢舉檢調單位均無下文，政府應有相關作為，法務部、廉政署、中油公司等單位代表也出席。

國民黨團提出四點聲明，一、今天提第三次檢舉函，交給法務部。二、中油公司必須明確回答，周刊報導是否屬實？若報導內容不實，何時提告？三、錄音檔中關鍵人物王先生，檢調何時約談？四、國民黨團周五提案，要求行政院長針對中油三接工程弊案專案報告。

國民黨團書記長羅智強表示，若周刊報導屬實，顯見中油不把人民血汗錢當錢用，顯見官商勾結的水有多深；據吹哨人說法，2022年即提檢舉，那三年來進度如何？吹哨人今年8月二度檢舉，司法單位有反應嗎？因此今天代表黨團和吹哨者，第三次向法務部檢察司長提檢舉。

羅智強認為，錄音檔中提到「中油什麼都不欠，錢最多」等言論，三接工程廠商報價256億元，中油刪減3億元以253億元招標；面對如此嚴重指控，中油要不要提出告訴？若不告就是心虛。除中油應於下周排定的司委會專報中說明，檢調也別怠惰執法、全力打擊汙吏及貪商。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，基隆市民關心四接工程的安全問題，是否也會有如三接弊案？國民黨團副書記長黃健豪指出，政府當初在台中興建LNG儲存槽，後來工程預算增加400多億元，中油須講清楚，檢調也需了解。國民黨立委許宇甄、翁曉玲、羅廷瑋、吳宗憲等人也都質疑，中油不能都不正面回應，檢調更不能消極應對。

法務部檢察司司長張曉雯回應，法務部沒有干預檢舉人的檢舉資料提供什麼單位。廉政署副署長林漢強指出，檢方已經偵辦中，針對有沒有接到檢舉不便透露。