8旬老母悶死重度身障兒遭判刑 各界挺特赦 障權會憂削弱障礙者生命權

近期一位8旬老婦悶死照顧數十年，53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，法官及民眾要求賴清德總統「特赦老媽媽」，衛福部長石崇良今天也上午表態「支持特赦」。不過，障礙者團體憂心，社會只看到照顧者悲劇，實則「忽略被殺害者」存在，若照顧太累成為剝奪生命的理由，「障礙者生存權恐在特赦呼聲中消逝」，盼政府依照身障權公約，落實保障障礙者生命權。

台灣障礙者權益促進會發布聲明稿指出，社會只看見照顧者悲劇，其實正無聲削弱「障礙者生命權」的根本價值，聯合國身障權利公約（CRPD）第10條明確指出，締約國應確保身障者在與他人平等的基礎上，確實享有生命權，而我國已在2014年將CRPD內國法化，遺憾至今每當照顧悲劇發生，輿論及司法卻傾向「憐憫殺人」，「讓以愛為名的殺人，於理解、同情中被合理化。」

我國照護系統存在缺口、社會支持貧乏，重度身障者的照顧者在孤絕中窒息，導致長照殺人悲劇不斷發生，障權會指出，面對這些困境，解決方式「不該是特赦殺人」，而是建立「照顧者被承接、被照顧者能活下去」制度，別坐視讓人走投無路社會，成為長照殺人溫床，呼籲政府依照CRPD第10條，讓照顧者悲劇被社會看見與寬慰，「身障被害者生命、尊嚴，也不能就此被放下。」

一名曾長期照顧身障兒子的母親表示，照顧悲劇實情是衛福部未能接住底層社會中，弱勢無力的家庭，擔心特赦一開恐淪身障者輓歌，讓障礙者「被安樂死」。障權會強調，政府應持續檢討長照政策、身障支持制度，讓每一個障礙家庭不被社區遺漏，並補足障礙者近用照顧資源網絡服務缺口，而媒體報導、司法判決，也不該只同情照顧殺人者，應充分討論長照系統缺失，及被照顧者權益。

障權會強調，照顧悲劇並非台灣獨有困境，50年前日本也曾出現類似輿論，1970年橫濱一位母親殺害腦麻孩子，社會也是一面倒同情母親，當時日本腦麻者組成「青芝會」，挺身對抗輿論，認為社會對身障者具有「差別意識」，將其生存權「看得比一般人低」，日本的經驗提醒社會，「問題不在照顧者個人悲劇，而是整體社會缺乏支持照顧者的長照體系，才讓障礙者生命被視為負擔。」