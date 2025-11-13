監院：48台免費平板未登帳列管 糾正文化部文資局

監察院今天說，文化部文化資產局辦理行動網卡續約，免費取得48台平板電腦，未依規定登帳列管及執行採購程序等，確有違失，因此糾正文化部文化資產局。

監察委員王美玉、林郁容、范巽綠先前調查，文化資產局辦理行動網卡續約取得48台平板電腦，其中13台遭時任局長施國隆取用贈送與公務無關的親友，已於10月14日全票提案彈劾通過施國隆，移送懲戒法院。

監察院今天透過新聞稿表示，監察院教育及文化委員會、司法及獄政委員會聯席會議已通過王美玉、林郁容、范巽綠所提調查報告，並糾正文資局，以及函請文化部督飭所屬，重新檢討人員違失責任。

監委調查指出，文資局於民國105年7月與中華電信辦理行動網卡續約案中，依約免費取得48台三星平板電腦，經文資局主計室上簽說明此續約案未簽辦逕為採購後，只補辦簽呈並函報文化部核准，都未依行政院函頒物品管理手冊及財政部國有財產署函釋規定登帳列冊。

監委表示，且續約契約明列「終端設備補貼款8000元」，經行政院主計總處函釋「若補助項目明確，應以設備購置費8000元入帳」，文資局未依法處理登帳事宜，核有怠失。

監委說，文資局因接獲台中市調查處欲調查平板電腦財產公文，才簽辦依規定登錄財產，但簽文中未詳細交代已不存在於文資局的15台平板電腦去向，仍以原續約時的48台平板電腦型號全部登錄，因新購補齊的15台型號與原48台型號不同而遭查出，衍生文資局登錄假帳情事，文資局未確實依規定登錄，確有疏失。

監委表示，文資局98年1月至108年12月期間辦理行動網卡業務，都直接洽中華電信辦理申租及續約事宜，未考量簽約金額已達公告金額1/10，需依政府採購法及中央機關未達公告金額採購招標辦法規定進行採購程序，確有違失。

監委還說，文資局贊助台中市新聞記者公會年終摸彩品，於簽呈中說明循例提供新台幣5000元郵政禮金，因記者公會請求再多一點禮品，文資局未依規定簽准即再提供2台三星平板電腦，核有疏失。