30年拿3座諾貝爾獎？中研院長廖俊智：要非常努力

針對賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智今天在立法院教委會備詢時被立委萬美玲問及賴總統的333計畫可以達成嗎？廖俊智：「要非常努力」。

廖俊智表示台灣要拿到諾貝爾獎，至少要做到4件事，一是長期穩定的基礎科學經費的投入；二是要努力嘗試，不論是制度做法都要努力做不同的方向；三是要容許失敗；四是要減少外界干擾，讓研究員專心做研究。另外中研院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋樑計畫 （Taiwan Bridges Program）」，將在2025年至2026年期間，邀請31名諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。立委劉書彬詢問此一計畫的目的是否為培育諾貝爾獎得主？廖俊智表示「台灣橋樑計畫」目標是希望全面提升台灣的科研水準，並非要生產超級巨星。諾貝爾獎雖然可以提振全民全國對科學研究的興趣和支持，但更重要的是提振台灣整體科研實力。