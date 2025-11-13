快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

30年拿3座諾貝爾獎？中研院長廖俊智：要非常努力

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智（圖）今天在立法院教委會備詢時被立委萬美玲問及賴總統的333計畫可以達成嗎？廖俊智表示「要非常努力」。記者胡經周／攝影
針對賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智（圖）今天在立法院教委會備詢時被立委萬美玲問及賴總統的333計畫可以達成嗎？廖俊智表示「要非常努力」。記者胡經周／攝影

針對賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研院院長廖俊智今天在立法院教委會備詢時被立委萬美玲問及賴總統的333計畫可以達成嗎？廖俊智：「要非常努力」。

廖俊智表示台灣要拿到諾貝爾獎，至少要做到4件事，一是長期穩定的基礎科學經費的投入；二是要努力嘗試，不論是制度做法都要努力做不同的方向；三是要容許失敗；四是要減少外界干擾，讓研究員專心做研究。另外中研院與國內12所學研機構共同推動的「台灣橋樑計畫 （Taiwan Bridges Program）」，將在2025年至2026年期間，邀請31名諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。立委劉書彬詢問此一計畫的目的是否為培育諾貝爾獎得主？廖俊智表示「台灣橋樑計畫」目標是希望全面提升台灣的科研水準，並非要生產超級巨星。諾貝爾獎雖然可以提振全民全國對科學研究的興趣和支持，但更重要的是提振台灣整體科研實力。

諾貝爾獎 廖俊智 科學
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

賴總統：盼30年內 台灣再出至少3位諾貝爾獎得主

18歲兒被桃園客運司機狂毆濺血 父母發聲「沒大人伸援手」心碎了

相關新聞

8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，長照悲歌遭跨界喊話希望賴清德總統能「特赦老媽媽」。立委林月琴立...

30年拿3座諾貝爾獎？中研院長廖俊智：要非常努力

針對賴清德總統頒發第13屆總統科學獎時表示，期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。中研...

8旬母悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：支持總統特赦

衛福部長石崇良今天前往立法院衛環委員會，就「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告，面...

國軍救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災，過程中不慎壓毀兩輛泡水車。國防部長顧立雄今天表示，對於官兵的辛勞救災，國防部一定不會讓官兵承擔責任，會根據相關法令，對受損車輛做適當補償或賠償。閣揆卓榮泰也曾表示，「我與顧立雄各賠一輛都沒問題」，相關費用中央會處理。 顧立雄說，今天在蘇澳地區仍派出713名官兵、65輛車輛，協助進行道路清淤、居家環境及廢棄物清運工作。至於花蓮萬榮方面，今天現場勘查過後，地方或中央若有需求，國軍一定會全力協助。

從碳足跡到競爭力！ARES尊爵貴賓年會 聯合報系共同響應

在全球永續發展與氣候治理浪潮下，企業面臨的挑戰早已不僅止於「節能減碳」的道德責任，更關乎「碳數據管理」所象徵的市場競爭力。為協助企業從碳足跡驗證邁向品牌信任與永續價值的深化，亞瑞仕國際驗證（ARES

今光電環評及禁建草案進黨團協商 環團：不應一概全面禁建

今日下午立法院將進行環評法、發展觀光條例、國家公園法、地質法有關太陽光電系統環評及禁建相關修法草案的朝野協商。環保團體表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。