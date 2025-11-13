6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為海巡署安檢所人員以背散式X光機設備，攔檢包裹防堵任何未經申請及審核的生鮮豬肉或肉製品流入台灣。記者蔡家蓁攝影／報系資料照
台中出現首例非洲豬瘟，政院解除豬肉禁令後，也再加嚴防疫措施。行政院會今天也通過，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，取消「首次非故意免罰」規定。

農業部今赴行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」，分為邊境加強防堵、強化後市稽查及宣導，也強化國內防疫措施。

針對邊境管制，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，除了手檢區強制查檢，也修改規定，自11月6日起違規輸入遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，提高高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少20%

境外電商管理部分，數位部已要求落實警語，加註防疫警語、限制接取等措施，並共同研商違規廣告限制投放之具體措施，海巡也將結合雷達與無人機運用，速查察海上可疑船舶，擴大執行走私搜索。

針對國外親友寄送、攜帶家鄉食品含肉製品，間接引入病毒。針對後市場稽查，政府將於年節及重大節慶，啟動相關部會聯合稽查，肉品攤商、超市、肉品加工廠、團膳、餐飲、餐盒業、高風險食品業者(豬肉製品標示稽查)等為加強稽查標的，也會加強全民宣導。

至於強化國內防疫部分，為防堵業者未落實異常死亡通報、車輛及相關場域風險提高、野豬可能造成防疫漏洞。未來將加強中央與地方政府通報機制，地方政府落實稽查，強化斃死豬化製系統監測與預警通報，加強廚餘蒸煮即時監控。

此外，肉品市場、屠宰場避免隔夜繫留，並於每日拍賣、屠宰後落實環境清潔消毒，動物運輸車輛出入畜牧場、肉品市場及屠宰場前後應落實清潔消毒，並進行野豬監測及強化圈養山豬管理，包括定期查訪、公告需設有圍籬等。

豬隻禁運禁宰解除後，農業部說明，全國肉品市場交易秩序恢復良好，消費買氣穩定，毛豬供應充足。為確保解封後產銷秩序，每週邀集產銷雙方召開調配會議，訂定每日上市數量，並每日滾動調整供應量。每日即時掌握市場盤中、結束交易價格場交易後平均價格。

農業部也說，未來將串聯整體產業鏈能量，辦理全國性共同行銷，穩定消費信心並強化國產肉品競爭力。

農業部今赴行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」。記者黃婉婷／攝影
