從碳足跡到競爭力！ARES尊爵貴賓年會 聯合報系共同響應

在全球永續發展與氣候治理浪潮下，企業面臨的挑戰早已不僅止於「節能減碳」的道德責任，更關乎「碳數據管理」所象徵的市場競爭力。為協助企業從碳足跡驗證邁向品牌信任與永續價值的深化，亞瑞仕國際驗證（ARES International Certification）將於 2025年11月26日（星期三）上午9時至12時，在臺北圓山大飯店 10 樓國際會議廳舉辦「ARES尊爵貴賓年會：從碳足跡到競爭力，企業如何用碳數據證明永續力」專題論壇，邀請產業領袖、永續委員會代表、碳管理實務推動者及企業決策者齊聚一堂，共同探討淨零轉型的新契機。

本次年會論壇聚焦三大核心議題：

1. 國際趨勢與政策演進：解析 COP30（Conference of the Parties 30）聯合國氣候峰會 後全球碳管理規範的變化與趨勢，將國際淨零碳排的議題、觀點與進展帶進台灣，協助企業提前部署永續策略。

2. 產業應用與品牌升級：分享製造、科技、服務及媒體等多元產業的碳足跡驗證經驗，剖析企業如何透過碳數據強化品牌信任力。

3. 轉型策略與市場競爭力：揭示碳數據從蒐集、分析到公開揭露的價值鏈，企業如何藉此塑造新一波商業優勢。

亞瑞仕國際驗證指出，隨著全球氣候政策不斷升級，碳揭露與碳定價制度已成為企業營運中不可忽視的風險與機會。碳足跡驗證正從過去的「合規作業」轉化為「品牌升級」的核心環節，企業唯有掌握準確的碳數據並善加應用，方能在永續競爭中脫穎而出。

此外，本次年會亦特別提及媒體與創新的力量，由聯合報系羅國俊永續長擔任與談人，分享聯合報系在永續報導、內部實踐與創新版圖的探索。其中，聯合報系連續五年派出採訪團隊前進COP會場，報導最新氣候議題趨勢。去年與今年，兩度特派記者採訪全球塑膠公約會議。

聯合報系並透過「陽光行動」專題，以「永續、關懷、監督」為三大主軸，全年常態性推出深度報導，協助政府、企業推動淨零與永續策略。

在永續領域，聯合報系從自身做起，具體採取措施，響應成為綠色企業，在 2024 年達成綠色採購金額逾 1 億元、資源回收佔整體垃圾達 30%，並建置雨水回收系統，節水比例逾36.2%。節電方面，聯合報系用電度數已連續10年降低，累積10年的節電數可供聯合報系使用4.2年，汐止辦公大樓及林口、高雄印刷廠皆已設置太陽能光電板。

而在創新領域，聯合報系旗下的聯合創新加速器（United Innovation Accelerator） 以企業垂直定向加速器，邀集聯合報系集團多元事業體與新創企業合作，聚焦ESG、AI、媒體科技/智慧展演、大健康與教育科技等關鍵領域，提供新創培力、深度陪跑、產業對接與投資媒合等資源，推動創新落地與國際化。此次年會聯合創新加速器平台與亞瑞仕共同合作將以媒體倡議永續實踐及創新加速平台的力量連結，共同響應為企業永續轉型注入更多媒體信任與創新支持。

活動現場除邀請產官學界重量級講者帶來深度交流外，亦安排尊爵貴賓限定的ESG知識療癒小物及萬元永續好禮抽獎活動，為與會者帶來兼具專業與樂趣的永續饗宴。

亞瑞仕國際驗證誠摯邀請各界永續領袖與企業菁英共襄盛舉，即刻報名參加(活動報名連結：https://reurl.cc/eVvVkL)，攜手以碳數據開啟企業永續新時代。