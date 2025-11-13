今光電環評及禁建草案進黨團協商 環團：不應一概全面禁建

今日下午立法院將進行環評法、發展觀光條例、國家公園法、地質法有關太陽光電系統環評及禁建相關修法草案的朝野協商。環保團體表示，支持光電環評應納入修法，但修法內容應完善，否則恐造成光電發展全面停滯，並給予幾項建議供政府參考，包含室內漁電討論納入環評、不具備敏感性不應一概全面禁建等。

環境權保障基金會今透過聲明指出，近年政府在大力推展再生能源的過程中受到許多反挫，因制度規畫不善就草率上路，導致廠商全台圈地種電造成諸多生態及社會問題，引發環保團體、農漁民，居民及原住民的反彈。此外，錯誤資訊、地方勢力不當介入、政治攻防更進一步將光電推上風口浪尖，人民對光電避之唯恐不及。

環境權保障基金會表示，支持光電環評應納入修法，但修法內容應完善，否則恐造成光電發展全面停滯，就目前草案給出部分建議如下，目前草案要求所有敏感區位的光電，無論規模大小皆須經過環評，恐不利此類型光電之發展。建議仍應逐一檢討「個別區位及光電型態設置一定規模以上」確有對於環境影響的開發類型，才納入環評。

此外，草案僅納入地面光電，此將加速光電廠商開發「室內漁電」，然而室內漁電對於生態衝擊更大，也容易有假養殖的情形，恐惡化光電對於環境與社會的負面影響。建議應針對室內漁電討論納入環評標準。

另發展觀光條例修正草案部分，國家風景區的畫設目的是為「觀光」，因此其並非皆與光電開發衝突，我國風景區廣闊，許多土地並不具備敏感性，不應一概全面禁建；而地下水補注區、斷層區等，皆與光電系統設置的敏感因子較無直接關聯，也不應全面禁建光電。

國家公園法修正草案部分，國家公園應就一般管制區、遊憩區、史蹟保存區、特別景觀區、生態保護區等不同使用分區，針對光電設施設立不同強度的土地使用規範，完全禁建應僅限於特定分區。

環境權保障基金會表示，目前風景區、地質敏感區、國家公園的禁限建皆僅針對光電，然而其他開發類型，包含工廠開發、採礦等，其對於環境的侵擾皆較光電高出許多，卻不在禁限建的範圍內，此次修法恐有汙名化光電，且造成規範輕重失衡的疑慮，建議應就環境敏感區與光電系統設置的敏感因子有直接關聯者，檢討其環評標準；長期而言，能源部門應提出分期分區開發政策，避免光電入侵不宜開發之區位。