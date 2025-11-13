聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文訪歐積電：晶片增強台灣防禦力

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
前總統蔡英文（右二）參訪歐積電。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文（右二）參訪歐積電。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文訪問歐洲，昨天在德國德勒斯登參訪歐積電，她表示，ＡＩ時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的一部分，面對威脅時也增強台灣的防禦能力。

蔡英文前往德勒斯登參訪去年八月動工的歐積電（ＥＳＭＣ）廠區聽取簡報，她說，歐積電是台積電與博世、英飛凌、恩智浦共同投資的企業，台積電持股百分之七十，是當地史上規模最大的半導體投資。由於歐洲的汽車與工業，有大量成熟製程需求，這個廠完工後，月產能約四萬片十二吋晶圓，預計二○二七年啟動初步投產，在二○二九年全面量產。

蔡英文表示，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或半導體產業的發展，都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補。蔡英文說，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣充滿信心，相信這座廠區會成為歐洲產業升級的重要節點。

蔡英文更特別強調，她有叮嚀歐積電的台灣工程師在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得回台、在海外也要關心台灣。

蔡英文 台積電 德國 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

蔡英文訪歐積電：對台積電歐洲廠充滿信心

蕭美琴蔡英文相繼出訪 分析：歐洲與台灣往來更有彈性

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

相關新聞

蔡英文訪歐積電：晶片增強台灣防禦力

前總統蔡英文訪問歐洲，昨天在德國德勒斯登參訪歐積電，她表示，ＡＩ時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的...

歷史上的今天／1954年兵役法修法惹議 北市預備士官入伍

1954年11月13日，台北市第二期預備士官第一批入伍，上午在台北火車站集合，乘上午5時25分火車出發，第二批上午7時10分集合，乘上午8時火車出發。時任台北市長高玉樹及市府軍事科全體人員前往車站歡送，軍事科長程月亭陪同入伍受訓士官前往營地。

【臺日甜點傳奇再續】期間限定！Feeling18 X CLUB HARIE 二度跨界鉅獻，頂級「匠心甜點」重磅回歸，搶攻年終奢華送禮市場！

Feeling18 × CLUB HARIE 甜蜜再續緣　臺日匠心聯名再掀搶購熱潮！去年掀起搶購熱潮的年度甜點盛事，今年終於再度登場！臺灣巧克力名店 Feeling18 —— 精品巧克力的代表，與來自

台積電持股70%！蔡英文訪德最大半導體投資歐積電

前總統蔡英文近日出訪德國，12日前往德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區。她指出，歐積電是台積電（2330...

AIT處長谷立言拜會鄭麗文 確認國民黨國防預算立場

國民黨主席鄭麗文上任後，今首次舉行中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今下午赴國民黨中央黨部，與鄭麗文展開會談。AIT發言人表示，AIT與政治光譜下各領袖定期交流討論，強化美國與台灣堅若磐石的夥伴關係。 鄭麗文上任後，傳出AIT有意會面，確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。針對拜會時間與地點，國民黨保密到家，最後確認雙方於今下午4時會面。

合庫人壽穩健經營　持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者

合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。