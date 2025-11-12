蕭美琴：持續以永續為方向 兼顧生態與產業平衡發展

副總統蕭美琴12日下午出席第一屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，她表示，保護海洋不再只是環保議題，政府將持續以永續為方向，兼顧海洋環境、生態與產業的平衡發展。

蕭美琴表示，過去她曾在花蓮服務多年，從海洋的視角而言，花蓮是面對太平洋的門戶，也是面向世界的平台；海洋是許多人每天生活的一部分，是滋養大家的母親，也是台灣面對世界的窗口。

蕭美琴提到，台灣是一座被海洋擁抱的島嶼，依海而生、因海而興，這份緊密的連結讓人更能深刻感受海洋正在面臨各種的挑戰，包含塑膠垃圾、工業廢水、過度捕撈、氣候變遷等，都在侵蝕這片孕育生命的空間。因此，保護海洋不只是環保議題，而是對下一個世代及對地球的基本責任。

蕭美琴強調，面對這些挑戰，政府沒有缺席。今年9月發表的《2025國家海洋政策白皮書》，以「永續海洋」為核心概念之一，象徵著以保育為根本、以永續為方向，兼顧海洋環境、生態與產業的平衡發展。

蕭美琴說，在座的每位得獎者、企業都是行動的實踐者，無論是藍碳及珊瑚復育、濕地保育、海廢重生、減塑行動、海洋教育、碳匯研究、環境教育等具體作為，各位都以實際行動展現企業的責任與對海洋永續的承諾。

她也說，中小企業在資源有限的情況下，仍堅持投入海洋永續行動，展現企業的韌性與社會責任，她特別表達感謝之意。台灣產業最珍貴的精神，正是不論規模大小，都願意為社會盡一份心力。

蕭美琴表示，相信得獎企業不只是為了符合ESG指標、評比分數及因應政府的監理管制，而是發自內心對地球的責任感及對海洋的熱愛，且認同海洋永續對台灣的重要性。

她指出，政府會持續與大家一起合作，積極推動海洋政策、海洋治理並加強與國際合作，因應氣候變遷的挑戰，期盼整合學術、產業及公民的力量，共同打造「與海共生、與海共榮」的永續國家。