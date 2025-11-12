台積電持股70%！蔡英文訪德最大半導體投資歐積電

前總統蔡英文近日出訪德國，12日前往德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區。她指出，歐積電是台積電（2330）（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70%，是當地史上規模最大的半導體投資。

蔡英文在臉書表示，AI時代來臨，台灣不會缺席。台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我方在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。

蔡英文說，今天她到德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股70%，是當地史上規模最大的半導體投資。

蔡英文提到，由於歐洲的汽車與工業，有大量的成熟製程需求，這個廠完工後，月產能約4萬片12吋晶圓，預計2027年啟動初步投產，在2029年全面量產。

蔡英文指出，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，都願意分享台灣的經驗。歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將能夠與在地供應鏈形成互補。

蔡英文說，自己對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。她也跟歐積電的台灣工程師說，在海外要好好加油，但也不要忘記台灣，有時間記得要回台灣、在海外也要關心台灣。

此外，近日蔡英文參加完柏林自由會議後，前往德國國會。在國會大廈中庭，有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給人民」（Der Bevölkerung）。每一個國會議員，從自己的選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運，應由土地上生活的人們自己做主的精神。

蔡英文表示，感謝友台小組主席徐德分（Till Steffen）為她導覽德國國會，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇」。

她提到，自己向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。

此外，她也透過德國的媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。