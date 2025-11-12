零雨作品集出版 李遠：讓城市對文化充滿崇敬

快訊

中央社／ 台北12日電

詩人零雨寫詩40年，近期集結10本詩集推出「零雨作品集」，文化部李遠出席發表會表示，期盼透過各種政策持續支持出版產業發展，「讓這個國家、城市充滿了大家對書的崇敬」。

「零雨作品集」新書發表會今天在台北松菸誠品書店舉行，零雨說，她持續寫詩而不覺得辛苦，這是她對詩的深情，也是她對詩的感激。

零雨今年甫獲「紐曼華語文學獎」（Newman Prizefor Chinese Literature），她表示，最近重看「紅樓夢」，對其中詩句「都疑作者痴，誰解其中味」特別有感，尤其對「痴」字特別喜歡，「痴」就是深情，她相信有詩的陪伴、有愛詩人的陪伴是幸福的。

文化部長李遠也蒞臨現場，同時朗誦多首零雨的詩，其中「紅色鋼索橋」對於公共建設的描述，讓他感觸頗深。

李遠說，作為文化部長，他除了降低文化幣領用年齡到13-15歲，讓更多金額挹注出版產業及書店，同時也辦理「台灣作家節」及更多書展。

此外，李遠表示，翻譯是讓世界看見台灣出版最快的方式，所以文化部也加強台灣出版外譯工作，期盼透過各種政策，持續支持出版產業發展，「讓這個國家、城市充滿了大家對書的崇敬」。

和碩董事長童子賢特別獻花給零雨，表達他對文學的支持。他表示，零雨曾說「創作是一種生命的本能」，對他來說，創作則帶來更豐盛的感受，整個社會也因為創作而更豐富，「因為有這些小說家、散文家、詩人的創作，台灣社會不會只剩半導體跟AI，而且能讓更多人看到台灣多彩多姿的一面」。

新書發表會中，金曲歌手羅思容演唱「關於故鄉的一些計算」，並由3位年輕作家包括林宇軒、柏森、陳家朗，分別朗誦「魔咒」、「太平洋」及「城的連作」。

前考試院長黃榮村致詞時，特別朗讀零雨的詩「酡紅」，「這首詩好像在講我過去長久以來的教育生活，非常感謝你觸動我心裡一根弦」。

「零雨作品集」集結零雨自90年代起的詩集，包括「城的連作」、「消失在地圖上的名字」、「特技家族」、「木冬詠歌集」、「關於故鄉的一些計算」、「我正前往你」、「田園∕下午五點四十九分」、「膚色的時光」、「女兒」及最新詩集「白翎鷥」。

特別的是，每本詩集均請一位年輕作家撰寫導讀，包括陳家朗、楊智傑、陳其豐、柏森、蕭宇翔、郭哲佑、李蘋芬、王柄富、李修慧、林宇軒等人。

