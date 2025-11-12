17家企業獲「海洋永續貢獻獎」 蕭美琴：政府與企業攜手打造永續國家

海委會首屆「企業海洋永續貢獻獎」今天登場，副總統蕭美琴頒獎表揚17家企業，她說，除肯定大家的努力，政府也會持續積極推動海洋政策並加強國際合作，展現守護海洋的決心。

海洋委員會下午在台北101舉辦第一屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，共計有17家企業獲獎，蕭副總統親自頒獎表揚。

副總統蕭美琴致詞表示，這個獎項不僅是對所有努力者的肯定，也提醒大家日常生活都和海洋息息相關，自己曾長期耕耘東台灣花蓮，其為面對太平洋的門戶，也是面向世界的平台。

她說，台灣依海而生、因海而行，更深刻感受到海洋正面臨許多挑戰，包括各種海漂垃圾、過度捕撈、氣候變遷等，保護海洋是對下個世代的基本責任，政府也沒有缺席。

蕭副總統認為，在座得獎者和企業都是行動實踐者，不論是珊瑚復育、濕地保育、海廢重生、海洋教育等多項具體作為，大家都以實際行動展現企業責任和對海洋永續的承諾，展現企業韌性和社會責任，不論規模大小都願為社會盡一份心力。

她表示，政府也會持續和大家一起合作，積極推動海洋政策並加強和國際合作，因應社會變遷的挑戰，希望整合學術、產業和公民力量，共同打造與海共生、共榮的永續國家。

海委會主委管碧玲表示，台灣企業在推動ESG上向來積極，希望將這股力量引向海洋，海保署以公私協力理念推動「海洋保育、攜手永續」ESG專案，並和金管會合作將「海洋保育行動方案」納入公司治理評鑑指標參考範例，確立海洋保育融入企業永續治理的制度化。

根據海委會新聞稿資料顯示，本屆獲獎的17家企業分別為中信金控、台達電子、台灣化學纖維、合庫商銀、兆豐商銀、太古可口可樂台灣分公司、南山人壽、第一商銀、陽明海運、新光人壽、鴻海精密、寶雅國際、台灣橫浜八景島、多羅滿海上娛樂、宏岳國際、和平工業區專用港、洄游吧。

海委會說，這些企業從不同領域出發，展現多元的海洋永續實踐成果，包含以金融引導友善海洋的產業、推動海廢循環經濟、維護海洋生物多樣性、推廣海洋教育與文化、研究與復育藍碳生態系、清除海洋廢棄物等，共同以行動守護海洋，並納入企業永續策略中。