快訊

鳳凰颱風將登陸！今晚至明晨2地仍有豪雨 下周迎「入秋最強冷空氣」

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

合庫人壽穩健經營　持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者

文／ 合庫人壽 提供

合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。

合庫人壽指出，公司在成立第三年即達到損益兩平，並開始每年捐款支持家庭照顧者。多年來始終保持穩健的財務體質，於今年上半年度資本適足率更超過1400% ，淨值比為21.17%且已連續10年穩定發放現金股利，展現財務穩健與長期經營的承諾。雖然金管會已於10月中旬公告ICS過渡性調適措施，但合庫人壽的清償能力與資本水準均遠高於標準，在財務穩健經營的成果下不需要且沒有申請過渡性措施。

合庫人壽支持家庭照顧者已邁入第13年，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，並持續推出安心守護計畫服務。 圖／合庫人壽提供
合庫人壽支持家庭照顧者已邁入第13年，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，並持續推出安心守護計畫服務。 圖／合庫人壽提供

在公益面向上，合庫人壽與家庭照顧者關懷總會合作成立「喘息學院」、「照顧咖啡館」、「照顧電視台」等計畫並積極配合政府長照2.0政策，推出「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶及其三等親。 當保戶或家人面臨失智或其他需要長期照顧的情況時，「安心守護計畫」能提供多元協助，包括心理建設、資源盤點、居家照顧服務等，協助家庭解決長照過程中的各種疑難雜症，減輕照顧者的壓力，讓保戶在面對高齡社會挑戰時更有依靠。

事實上，合庫人壽已連續15年獲得金管會肯定為績優保險公司。憑藉健全的財務結構與完整的商品線，合庫人壽不僅提供保戶多元保障，更成為國人信賴的長期夥伴。展望未來，合庫人壽將持續深化與家庭照顧者總會的合作，攜手守護台灣邁向高齡社會的每一個家庭。 公司強調，保險不僅是財務保障，更是社會支持的重要力量。 透過持續投入公益與創新服務，合庫人壽希望能在高齡化浪潮中，陪伴保戶與家庭安心前行，打造更具韌性的社會安全網。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

AIT處長谷立言拜會鄭麗文 確認國民黨國防預算立場

國民黨主席鄭麗文上任後，今首次舉行中常會。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今下午赴國民黨中央黨部，與鄭麗文展開會談。AIT發言人表示，AIT與政治光譜下各領袖定期交流討論，強化美國與台灣堅若磐石的夥伴關係。 鄭麗文上任後，傳出AIT有意會面，確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。針對拜會時間與地點，國民黨保密到家，最後確認雙方於今下午4時會面。

合庫人壽穩健經營　持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者

合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖

參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片增強了台灣的防禦能力

前總統蔡英文訪問德國，今天參訪歐積電，她在臉書表示，AI時代來臨，台灣不會缺席。台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分...

以賽局角度探討新壽北士科案合意解約–企業讓利換取公共利益非長久之計

打造輝達（NVIDIA)亞太新總部成為台灣第二座護國神山，是國人引頸企盼的大事。然而延宕許久尚未完全定案，核心問題在於：北士科T17、T18 可否順利解約，移交給輝達設立亞太新總部。這件2025年的科

針對媒體誤導輿論並損及我國外交工作成果 外交部深表遺憾

針對《鏡週刊》引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾並指出，「外長訪問友邦曝光總統出...

「2025中台灣農業行銷展售會」登場！ 雲林良品聯手8縣市展現農業魅力

「2025中台灣農業行銷展售會」11月8日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，打造中台灣最熱鬧的農業盛事，雲林良品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。