udn雙軸策略稱霸社群！Threads影響力指數3,432稱霸 YT觀看數衝破3.2億

聯合新聞網／ 台北訊
圖／AI生成
圖／AI生成

重量級媒體影響力再獲肯定！根據OpView最新發布的《2025上半年媒體洞察報告》，聯合新聞網（udn.com）以「長短影音並行、議題引爆輿論」的精準雙軸策略，在Threads及YouTube等主流社群平台的表現亮眼，成功深化與不同世代閱聽眾的互動，在多項關鍵社群指標中名列前茅，再度展台灣數位媒體的領導地位。

在專注即時互動與高熱度話題的 Threads 戰場上，聯合新聞網以高達 3,432 的「頻道影響力指數」一舉奪得所有媒體之冠。成功的關鍵在於快速鎖定「事件 IP」與具爭議性的社會話題，瞬間引發社群的爆炸式討論。例如「韓網紅與澎湖店家爭議」的報導，即創下驚人的 203.8 萬次瀏覽及逾千則留言的熱烈迴響。此外，在 Instagram 平台，聯合新聞網也以 6,925 的發文平均影響力位居媒體第六名，透過精準的視覺敘事成功深化與年輕族群的連結。

聯合新聞網奪下 Threads 社群影響力冠軍。圖片來源／OpView 社群資料庫
聯合新聞網奪下 Threads 社群影響力冠軍。圖片來源／OpView 社群資料庫

在影音領域，「udn video」在 YouTube 頻道創下總觀看次數突破 3.2 億次的輝煌紀錄，並以高達 62,598 的「發文平均影響力」位居紙本媒體第二名。這歸功於精準的「長短影音並行」策略：短影音以名人、娛樂等題材作為流量引爆器，全面奠定其最具影響力的媒體品牌地位。此外，在 Facebook 平台，「聯合新聞網」與專注動漫電競的「遊戲角落」（平均影響力 3,269，名列第三）雙頻道並進，成功建立新聞深度與社群話題兼具的媒體版圖。

udn video 在YouTube短影音觀看突破 3.2 億次。圖片來源／OpView 社群資料庫
udn video 在YouTube短影音觀看突破 3.2 億次。圖片來源／OpView 社群資料庫

綜觀各項優異數據，聯合新聞網已成為跨世代閱聽眾獲取資訊的可靠來源，更是參與公共討論的首選平台。即日起至12月31日止，聯合新聞網將透過「百萬會員召集令」讓會員體驗升級，建立更緊密的讀者關係。從即時新聞到深度專題，讓更多讀者感受到媒體不只是資訊平台，成為最佳的生活好夥伴。詳情可至官網(https://event.udn.com/bd_million_2025/)了解。

聯合新聞網穩居Facebook社群主流聲量。圖片來源／OpView 社群資料庫
聯合新聞網穩居Facebook社群主流聲量。圖片來源／OpView 社群資料庫

社群
