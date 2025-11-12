快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

針對媒體誤導輿論並損及我國外交工作成果 外交部深表遺憾

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國外交部。記者張文馨攝影／聯合報系資料照
中華民國外交部。記者張文馨攝影／聯合報系資料照

針對《鏡週刊》引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾並指出，「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」，該說法純屬臆測。

外交部指出，近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

此外，對於報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部秉持賴總統「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。賴政府上任以來，台灣與 12 個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

最後，外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，該報導除引述未經查證之說法外，對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

願景 國安 林佳龍 吳釗燮
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

週刊報導龍燮之爭 外交部：遺憾並抗議

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

中國外交官斬首言論 外交部：戰狼舉止凸顯霸權心態

相關新聞

鳳凰颱風傍晚將登陸恆春半島 預計減弱為熱帶低壓

輕度颱風「鳳凰」今天上午位置在鵝鑾鼻西南西方，朝東北東轉東北行進，颱風中心預計傍晚登陸高屏地區，登陸後可能減弱為熱帶性低氣壓，並於今天深夜從台東南部出海，最快明天解除海上、陸上颱風警報。中央氣象署顯示，鳳凰暴風圈已接觸台灣南部陸地，暴風圈略為縮小，強度持續減弱。受颱風及其外圍環流影響，主要降雨區為北部、東半部、恆春半島及南部山區，尤其北海岸、基隆市、宜蘭縣、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區會有局部大雨豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖有局部大雨發生機率。 台鐵表示，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，南迴線各級列車全區間停駛。東部幹線對號列車樹林至台東間全區間停駛；區間（快）車則是蘇澳新至蘇澳間全日停駛，樹林至台東間視風雨狀況機動行駛。西部幹線方面，彰化至潮州間停駛，區間（快）車視風雨狀況機動行駛，彰化至基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）。

以賽局角度探討新壽北士科案合意解約–企業讓利換取公共利益非長久之計

打造輝達（NVIDIA)亞太新總部成為台灣第二座護國神山，是國人引頸企盼的大事。然而延宕許久尚未完全定案，核心問題在於：北士科T17、T18 可否順利解約，移交給輝達設立亞太新總部。這件2025年的科

針對媒體誤導輿論並損及我國外交工作成果 外交部深表遺憾

針對《鏡週刊》引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我國外交工作成果，外交部深表遺憾並指出，「外長訪問友邦曝光總統出...

「2025中台灣農業行銷展售會」登場！ 雲林良品聯手8縣市展現農業魅力

「2025中台灣農業行銷展售會」11月8日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，打造中台灣最熱鬧的農業盛事，雲林良品

歷史上的今天／1964年國父誕辰紀念 蔣中正率百官與會

1964年11月12日國父九九誕辰紀念大會，由時任總統蔣中正親臨主持，中央高級官員及民意代表約3百餘人參加。時任立法院長黃國書，在會中報告國父行誼，並作專題講演。

曝國人網路行為資料受業者宰制 監院批政院不積極、應檢討

數位時代中個資如何被保護是民眾最在意的，監察院表示，政府怠於建構資訊隱私權法治環境，任憑國人網路行為資料受平台及相關業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。