Feeling18 × CLUB HARIE 甜蜜再續緣　臺日匠心聯名再掀搶購熱潮！
去年掀起搶購熱潮的年度甜點盛事，今年終於再度登場！
臺灣巧克力名店 Feeling18 —— 精品巧克力的代表，與來自日本近江八幡、素有「年輪蛋糕之王」美譽的 CLUB HARIE，在萬眾期待下再度攜手，正式宣布二度跨界合作！

這份集結臺日兩大甜點品牌匠人精神的「匠心甜點系列」，不僅是味蕾的極致饗宴，更蘊含「圓滿與心意」的節慶祝福。在新春佳節即將到來之際，Feeling18 與 CLUB HARIE 甜蜜再續緣，以頂尖師傅的創意與技藝，打造最具品味、最溫暖的奢華年節禮讚——獻給重要之人，傳遞幸福滋味的完美心意。

雙品牌精髓融合，打造甜點界夢幻逸品
Feeling18作為臺灣巧克力界的翹楚，始終堅持以純手工藝製作，每一顆巧克力都蘊含細膩口感與濃郁風味，體現品牌對品質與細節的極致追求。

而來自日本的 CLUB HARIE，則以金黃層層堆疊的年輪蛋糕聞名，蛋糕質地濕潤鬆軟，外層糖霜甜度恰到好處，令人一試難忘。

這次聯名推出的「原味年輪蛋糕」與「巧克力年輪蛋糕」，完美結合雙品牌的標誌性特色，特別是巧克力年輪更融入濃郁可可香氣，呈現出層次豐富、香氣飽滿的全新風味，讓甜點迷們再度陷入幸福旋渦。

三款限定套組，圓圓滿滿送進心意
夢幻甜點再續合作，更展現了兩大品牌對美味與創新的熱情。本次聯名推出三款期間限定套組，從經典到創意，每一組都經過精心搭配，年輪蛋糕香氣交織，融入生巧克力的濃醇回甘，再以專屬保溫袋承載心意，無論送禮或自享，皆展現滿分質感。

｢圓圓滿滿，疊加幸福與綿延不絕的愛。｣
這份跨國匠心合作，絕對是年底送禮清單上的首選。即日起，Feeling18 × CLUB HARIE 聯名新品限量預購中，實體門市預計於 12 月中旬正式開賣。把握機會，讓這份甜蜜心意成為年節最體面、最美味的驚喜，與家人朋友共度一個充滿幸福回憶的新春佳節！

Feeling18巧克力工房
立即訂購Feeling18 x CLUB HARIE聯名年輪蛋糕：https://www.feeling18c.com/brand_product/list/D2TM8KBDOBFHL2F
官網 : https://www.feeling18c.com/
Facebook：https://www.facebook.com/18chocolate
Instagram：https://www.instagram.com/_feeling18_/
545020 南投縣埔里鎮慈恩街20號
TEL：049-2984-863 FAX：049-2906-741

【臺日甜點傳奇再續】期間限定！Feeling18 X CLUB HARIE 二度跨界鉅獻，頂級「匠心甜點」重磅回歸，搶攻年終奢華送禮市場！

