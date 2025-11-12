以賽局角度探討新壽北士科案合意解約–企業讓利換取公共利益非長久之計

打造輝達（NVIDIA)亞太新總部成為台灣第二座護國神山，是國人引頸企盼的大事。然而延宕許久尚未完全定案，核心問題在於：北士科T17、T18 可否順利解約，移交給輝達設立亞太新總部。這件2025年的科技業盛事如果成真，將為台灣下個30年高科技產業發展奠定堅若磐石的基礎; 也完成台南人黃仁勳衣錦還鄉、回饋故鄉台灣的心願。然而就在愛國主義大旗壓力之下，新光人壽與台北市政府在洽談 T 17 18合意解約時一路落入輿論的下風。

協助國家經濟發展固然是所有上市企業應該有的社會責任；但也必須同時考慮到企業經營承擔風險所應該獲得成本的回收與合理的回報。任何事情總是要考慮到法理情三個層面：台北市政府依法行政以合法合規作為談判的基礎。但新光人壽當時標下T 17 18也需要承擔經營風險，目前面臨合意解約，北市府也必須給予合理的風險溢酬。

從賽局角度觀察，原本輝達亞太新總部案有三方參賽者：輝達、台北市政府、新光人壽。由於三方都有自己的需求與看法，談判條件看似非常複雜，要達成共識並非易事。但畢竟台灣是一個有福氣的寶島，事情總會往好的方向進展。首先，輝達並不介入合意解約談判，賽局只剩下台北市政府與新光人壽雙方，賽局的複雜度已經降到最低。加上T 17 18 雖已舉行動土典禮，但尚未有地上建物，在一塊完全素地的基礎上談判，條件相對的簡單。北市府與新壽雙方也非常清楚彼此的訴求，因此完全符合福利賽局的博弈精神。

福利賽局（The Welfare Game）由Tullock(1983) 提出，原先探討的是公共社會福利議題。福利賽局建立適用於參與雙方明顯「一方為給，另一方為得」的關係。賽局參與一方（北市府）擁有資源及背負公共建設治理的責任；另一方（新光人壽）若要放棄已經在囊中的資產，也必須相對的獲得合理補償。給的一方希望得的一方行爲符合己方之期望：「合台北市政府解約的意」移轉給輝達設立亞太新總部；得的一方希望行爲符合給的一方之期望以便得到欲得的目的（合理的補償）。台北市政府當然不能給的太多，否則將陷入圖利廠商的罪名；給的太少不如新光人壽的期望，事情也談不成。對新光人壽來說，握有的是形同金雞母的 T 17 18 開發權，台北市政府給的太少無法對股東交代，國人期盼的好事不會有進展；但若給的補償能「合新壽全體股民的意」，成功促成輝達亞太新總部成立，不但符合國人的期盼，新光人壽的企業形象也可以大幅提升。

然而回歸到BOT的精神，企業原本就以股東價值極大化為原則進行經營。根據新壽說明與相關媒體報導，雙方在 2024 年中便洽談合作並簽署 MOU，期望引入輝達亞太新總部，活化北士科、促進產業升級。站在新壽的角度在依法取得地上權後，便有權對土地進行合理規劃與招商，並期待在法規容許的範圍內，引進具高附加價值的國際企業，此一做法合法合規。如今決定與台北市政府合意解約、協助成立輝達亞太新總部，雖合乎全體台灣人民的期待以及達成共創國家經濟另外一個黃金世代的願景，此案得以解套，依靠的是新光人壽董事會以「國家最大公益為前提」的退讓，社會應肯定新壽願意讓利、支持台灣產業發展的企業社會責任。但仰賴企業讓利，以個案犧牲換取公共利益，並非長久之計。

相信台北市政府與新光人壽能夠發揮智慧、排除萬難，達成與輝達三贏的局面，為台灣樹立第二座護國神山寫下歷史的篇章。然而，回歸到法律層面，《促參法》52條中有關「民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得通知終止」(第3款)，責任全部歸咎於得標方，條款只為防弊並不完善。建議行政院跨部修法落實BOT案地上權合意終止的條件與補償條款，必須載明 「終止契約的程序必須合法且符合公共利益」之興利精神。尤其當發生「不可歸責於民間機構之事由」導致契約終止或解除時，主辦機關應給予民間機構公平合理之補償。因為企業讓利畢竟不能成為常態!