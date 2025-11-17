世界級SHOPPING盛典在台中！「2025台中購物節」10/24-12/25重磅登場

▲今年延續天天抽3000、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月抽百萬外，還推出外籍人士專屬獎項美金1萬元共3組。 圖／台中市政府 提供

全台眾所矚目的「2025台中購物節」即日起至12月25日登場！市長盧秀燕表示，台中購物節已成為「台中最知名的城市品牌」，年年帶動話題與消費；今年獎項規格與活動量能再升級，延續民眾最期待的現金獎與壓軸好宅，將送出第七戶好宅。去年共有7位民眾獲得百萬現金，今年同樣備受期待，邀請民眾一同參與台中年度盛典，享優惠、抽好禮。

今年購物節邁入第七屆，延續去年店家超過9成的高滿意度，今年「全城On Sale」參與陣容再創新高，參與店家擴大至26萬家，遍及每一個行政區，市場、商圈、夜市、美食餐廳、觀光景點及各式特色小店；其中優惠店家突破2萬家，提供「滿千折百」、「買一送一」及「消費滿額贈好禮」等逾3萬項優惠，民眾於優惠店家消費，不僅能享受消費好康，還能累積金額5倍送，優惠加倍、中獎機會也加倍！

▲台中購物節「優惠店家」大聯盟！2萬店家、逾3萬項優惠齊發，打造全城ON SALE盛典。 圖／台中市政府 提供

台中購物節更邀請全世界來SHOPPING！今年邀請歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓與印尼等6位大使共同拍攝宣傳片，向世界展現台中的多元文化與城市魅力；並於法國國慶、韓國國慶、德國啤酒節以及比利時國王節等慶典融入行銷，大幅提升國際識別度。活動還推出外籍人士專屬獎項美金1萬元共3組，估可吸引超過50國、1萬人次下載使用台中通，讓全世界一起來共襄盛舉。

▲今年擴大邀請來自法國在台協會主任龍燁共同宣傳。 圖／台中市政府 提供

台中經發局補充，今年購物節以「購物嘉年華」為目標，推動異國美食合作店家達500家，優惠店家也達245家共450項優惠；深受比利時代表馬徹肯定的地中海美食餐廳ABV，日本代表片山和之品嘗盛讚「台中道地日本美味」的黑泉和牛，以及新加坡代表葉偉傑讚嘆台中店家有家鄉味道的ROBIN'S新加坡美食等，並串聯繼光街東南亞美食一條街與多家特色店家，讓民眾能藉由購物節享受世界級美食。

▲今年擴大邀請來自駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福共同宣傳。 圖／台中市政府 提供

台中購物節即日起至12月25日盛大辦理，歡迎民眾下載台中通，為血拼暖身；也鼓勵民眾綁定載具，消費體驗最便利。今年延續天天抽3000、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月抽百萬、壓軸抽好宅外，也將加碼9國來回機票，詳細資訊請關注官網或粉專隨時掌握最新好康動態！(台中市政府新聞局廣告)

★2025台中購物節官網：https://fun.taichung.gov.tw/

★2025台中購物節Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/shoppingtaichung