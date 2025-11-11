全台有近百萬新住民 藍白籲速設發展署

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「設立新住民發展署，才能保障他們的權益，並強化台灣南向發展政策！」白委麥玉珍與多位藍白立委11日在新住民記者會強調，《新住民基本法》去年已經三讀通過，法規要求成立新住民發展署，但如今行政院持續以拖待變，已引發新住民不滿，盼儘速設立發展署，並推出長期政策才對。

民眾黨立委麥玉珍11日舉行「敦促新住民發展署成立」記者會，包括國民黨立委張智倫、傅崐萁、洪孟楷、羅智強、王鴻薇、羅廷瑋、翁曉玲，還有民眾黨立委劉書彬、林國成、陳昭姿與林憶君等人，以及近百位新住民都與會參加，現場擠滿新住民、記者與助理，場面非常熱鬧。

缺少反歧視規定

屏東縣枋山鄉新住民關懷協會創會理事長、新住民阮玉饒表示，新住民業務很多，例如文化交流、南向國家互動、子女教育協助等都需要有發展署這樣的單一窗口協助；國際麗麗微沙雅休閒發展協會顧問、同為新住民的莊韻宇則說，越南新住民勤奮、樂於學習新事物的特質與台灣企業文化高度吻合，若政府能更有系統性支持新住民，可為台灣創造更多機會。

中華人權協會副理事長吳威志指出，我國新住民至少有60萬，外籍移工至少85萬，但原住民與客家人都有專屬二級機關，發展署僅為三級機關，行政院與內政部卻持續拖延不成立，如今移工與新住民仍有很多困難要克服，例如家庭移工能否確實獲得《勞基法》規定的休假天數？現行法規也缺乏對反歧視新住民就業的規定。

應提供創業貸款

吳威志列舉說，若新住民尚未拿到身分證，銀行沒有貸款權，非常不便，且針對中國與東南亞新住民，希望能提供創業貸款與技術人員獎勵；近日腳踏車大廠「巨大」則因涉嫌違反國際強制勞動規定，遭沒收出口美國的零組件，台灣企業對移工的剝削並非單一個案，也要透過發展署督導改善，因此希望儘速依法成立新住民發展署。

「行政院至今仍消極不作為！」國民黨立院總召傅崐萁強調，執政黨在協商法案時就處處刁難，且法案三讀通過後，行政院也沒有下文，若有專責單位可維護新住民基本權益，同時輔導下一代更加認同台灣。他直言，新住民已是不可忽略趨勢，但民進黨碰到很多福國利民法案都在以拖待變，令人感歎，盼儘速落實《新住民基本法》，設立發展署。

