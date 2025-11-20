永豐銀行用熱血翻轉金融，連續3年榮獲「體育推手獎」肯定！

當你在球場上為喜歡的球隊吶喊加油時，背後可能有一家銀行默默當你的隊友。永豐銀行實際以行動支持臺灣體育發展，不僅為國內贊助大專院校籃球隊、5×5及3×3職業籃球隊的金融業，同時還支持足球運動、斯巴達障礙賽，持續助攻青年學子適性發展，因此連續三年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，連續五年獲《Forbes》評選為「年度全球最佳銀行」，可說是場上場下都表現滿分。

贊助背後的初心：讓運動變成企業 DNA

打造「運動生態圈」是永豐銀行贊助籃球等體育賽事的初衷，不只是比拼輸贏，更是一種凝聚向心力、啟發團隊精神的媒介。支持運動，除了讓年輕人感受到永豐是勇於創新的品牌，也讓內部同仁感受到團結、拼搏的價值，「我們不只是工作夥伴，也都是政大雄鷹和台啤永豐雲豹的球迷！」

這股運動精神，也延伸到永豐銀行的產品服務上。例如專為青創族打造的 DA BOSS，用全方位金融資源助年輕人追夢；數位帳戶 DAWHO 直接與 Z 世代對話，讓理財變簡單； Orbit.AI 投資水晶球，協助客戶輕鬆理解金融動態、加速決策效率及永豐iWish智能服務，加速GAI應用，讓金融服務更簡單。藉由各式創意和行動，實現「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景。

不只在賽場上，還要把運動熱情帶進日常

除了在運動場上熱血力挺，永豐銀行也將這股運動風潮擴散至大眾日常。於指定分行打造「運動分行」，從臨櫃布置到拍照打卡牆，讓客戶可透過不同形式感受運動賽事的熱血氛圍，進而提升全民運動風氣。不僅於此，永豐銀行攜手台啤永豐雲豹籃球隊舉辦「打詐最永 豐行國際」主題日，讓民眾在球場熱血應援同時，也能提升提升識詐、防詐能力，

用行動長期挺臺灣體壇 ，支持體壇多元發展

此外，永豐也積極發揮金融行業價值與社會影響力，有鑑於籃球為臺灣民眾最常從事的前二大球類項目，永豐自2022年起冠名贊助雲豹職業籃球隊，推動國內籃球運動職業化，讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。更連續七年贊助政大雄鷹籃球隊，協助優秀學子追求均衡發展。今年再加碼冠名贊助3*3台北永豐旺寶職業籃球隊，協助球隊參與各地賽事與全球好手切磋競技，瞄準奧運舞臺。

同時，永豐連續三年贊助台中 FUTURO，推廣足球運動及贊助斯巴達障礙賽，支持多元運動發展、提升全齡運動風氣，傳遞「Be The One，證明自己很可以」的自我挑戰精神。

從球場到日常、從青少年到專業選手，永豐銀行用行動證明，金融也能熱血、有溫度，帶領全民一起奔向更美好的生活。