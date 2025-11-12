快訊

「2025中台灣農業行銷展售會」登場！ 雲林良品聯手8縣市展現農業魅力

文／ 雲林縣政府 提供

「2025中台灣農業行銷展售會」登場！ 　雲林良品聯手8縣市展現農業魅力。 圖／雲林縣政府 提供
「2025中台灣農業行銷展售會」登場！ 　雲林良品聯手8縣市展現農業魅力。 圖／雲林縣政府 提供

「2025中台灣農業行銷展售會」11月8日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，打造中台灣最熱鬧的農業盛事，雲林良品館內人潮絡繹不絕，參與店家樂開懷。

雲林縣政府農業處魏勝德表示，感謝台中市盧市長的邀請共同參與此次的盛會，這是中臺灣平台八縣市重要的日子，也是展現中部友好縣市農特產品的重要場合，讓全國民眾一次就認識到八縣市眾多優質農特產。雲林縣是農業大縣，農業總產值將近948億元，20個鄉鎮市有自然純樸的農村風光與得天獨厚的農特產品，倚山傍海的地理優勢，孕育出各式農特產美食，例如雲林的零瘦肉精豬肉產品、古坑的咖啡、竹筍；來自西螺虎尾大埤的醬油和米產品、口湖的鰻魚及烏魚子等，每一個都代表了雲林最在地的味道。

雲林良品館結合縣內16家雲林良品業者及優質店家共同參與，包含雲林李排骨酥神級滷肉飯及雲蒸餐館的美味料理包。 圖／雲林縣政府 提供
雲林良品館結合縣內16家雲林良品業者及優質店家共同參與，包含雲林李排骨酥神級滷肉飯及雲蒸餐館的美味料理包。 圖／雲林縣政府 提供

本次雲林良品館結合縣內16家雲林良品業者及優質店家共同參與，包含有西螺鎮農會帶來的美食料理及米製產品、勝嘉商店的麥芽膏、雲林李排骨酥神級滷肉飯及雲蒸餐館的美味料理包、筍友部落的麻竹筍相關產品、山海關帶來的咖啡產品、順成油廠低溫冷壓製成的好油、春大地及豐田小路及義庄農業生技所帶來的友善耕種無添加物農產品、祥豐農產行帶來的米類農產品、萬源製麵舖的蔬果日曬麵、明和醬園醬油及蒜頭醋及本地最具農產特色伴手禮及位於口湖第一鰻波帶來的胭脂鰻還有李記的一口烏魚子，還有古坑農業生產合作社所帶來的當季時令的生鮮果汁。每一項都是精選的雲林良品，邀請大家來賞花更要踴躍採購，支持在地農產。

雲林良品館內的明和醬園醬油及蒜頭醋，採用獨特的「玻璃屋發酵」技術，以保留醬油的天然風味。 圖／雲林縣政府 提供
雲林良品館內的明和醬園醬油及蒜頭醋，採用獨特的「玻璃屋發酵」技術，以保留醬油的天然風味。 圖／雲林縣政府 提供

雲林良品館每天都有不一樣的節目與農特產品互動遊戲、表演，以及消費集點換好禮的活動，活動時間至11月30日止，歡迎全國的民眾一起來賞花買雲林良品。 圖／雲林縣政府 提供
雲林良品館每天都有不一樣的節目與農特產品互動遊戲、表演，以及消費集點換好禮的活動，活動時間至11月30日止，歡迎全國的民眾一起來賞花買雲林良品。 圖／雲林縣政府 提供

啟動儀式包含立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、農業部農糧署主任祕書陳立儀、農業部種苗改良繁殖場長張定霖、台中市議員吳振嘉、台中市政府副秘書長林育鴻、台中市政府農業局長李逸安、台中市政府觀光旅遊局長林美秀、雲林縣政府農業處長魏勝德、彰化縣政府農業處長郭至善、南投縣政府農業處長蘇瑞祥、新竹縣政府農業處長傅琦媺、嘉義市政府建設處長呂獎慧、新竹市政府產業發展處長嚴翊琦、苗栗縣政府農業處副處長蔡政新、新社區長林淑惠、石岡區長徐天龍、新社區農會總幹事羅文正、石岡區農會總幹事張東海及和平區農會總幹事蕭金木皆出席共襄盛舉。

