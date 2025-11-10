外交部東部辦事處11日停班 暫停申辦領取護照

快訊

中央社／ 台北10日電

颱風鳳凰逼近，外交部今天表示，外交部東部辦事處明天停止上班，急需領取護照民眾請聯繫領務局或中部、雲嘉南、南部辦事處、桃機辦事處協助。

颱風鳳凰逼近，花蓮縣政府宣布，明天停止上班、停止上課。

外交部晚間發布新聞稿指出，因應颱風鳳凰可能襲台，位於花蓮縣的外交部東部辦事處明天停止上班。民眾如因緊急事由須申辦護照，或急須領取待領的護照，請備妥佐證文件聯繫其餘未停止上班的外交部領事事務局或外交部中部、雲嘉南、南部辦事處協助，也可電話洽繫領事事務局台灣桃園國際機場辦事處緊急聯絡中心（電話0800-085095）。

外交部說，至於停止上班當日網路預約申辦護照的民眾，可於兩週內擇一工作日在原時段遞件。

外交部 護照

