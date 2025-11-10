快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

立院初審企併法 併購成立控股公司可延後課稅

中央社／ 台北10日電

立法院今天初審完成企業併購法部分條文草案，增加賦稅誘因，鼓勵企業透過股份轉換籌組產業控股公司，藉由垂直或水平整合產生規模經濟，提升國際競爭力。不過，關於罰則部分，立委未達共識，條文保留送協商。

為活絡台灣產業發展，同時也為因應美國關稅對國內中小企業帶來的衝擊，行政院提出企併法修法，於現行條文增訂第44條之2、第52條之1、第54條，鼓勵國內產業成立發展產業控股公司，以提升國內中小企業的國際競爭力，草案於今天經濟委員會併同其他立委提案進行審查。

審查會通過條文明定，未來公司可透過股份轉換方式，將既有公司納入產控公司旗下，股東在此過程中因股份轉換產生的證券交易所得，可選擇不立即計入當年度基本所得額，而是待實際轉讓或劃撥保管帳戶時再依轉讓價格進行課稅。

審查會條文也規定，條文施行後5年內，若企業透過企業併購法第29條的股份轉換方式成立產業控股公司，且收購方、被收購方及其股東符合特定條件並經國發會認定，被收購公司的股東可選擇暫不將轉換過程中產生的證券交易所得計入當年度基本所得額，等到未來實際轉讓產控公司股份，或將股份撥入政府指定帳戶時，再行課稅。

此外，前項收購公司，應於股份轉換次年度1月31日以前，依規定格式及檢附相關文件向國發會申請認定產業控股公司，逾期不予受理；國發會應於同年度3月31日以前函復認定結果。其經認定為產業控股公司者，應於認定函送達之次日起算15日內，依財政部規定格式並檢齊股東擇定免予計入之股份轉換當年度基本所得額相關文件，向公司所在地稅捐稽徵機關申請核准被收購公司適用前項規定，逾期不予受理。

關於罰則部分，草案條文規定，未依限或未據實申報者，稅捐稽徵機關除限期責令補報外，處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰；經稅捐稽徵機關限期責令補報，屆期未補報者，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

由於民進黨立委賴瑞隆主張罰則應提高，給予行政機關更大裁罰空間，同黨立委邱志偉則認為，申報文件能否到位，並非全操之在企業，該項罰則屬於程序罰，並非行為罰，若罰太重可能降低誘因。

經濟部長龔明鑫表示，院版針對罰則的金額，除了對齊其他法律外，也有連續開罰機制，不會有罰太輕問題。

由於雙方意見無法達成共識，審查會主席、民進黨立委陳亭妃最後裁示，條文保留送協商。

所得 經濟部長 文件

延伸閱讀

影／林俊憲登記台南市長黨內初選 期許彌補分裂贏得2026

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

相關新聞

15萬顆毒雞蛋流向9縣市大稽查 食藥署長：一顆都不放過

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15萬顆蛋品，流入9個縣市，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形。食藥署長姜至剛表示，高達15萬顆的芬普尼雞蛋已經全部下架，未來該畜牧場生產的雞蛋都會進行逐批查驗，一顆都不放過，確保符合衛生安全標準。 食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。對於食用含芬普尼雞蛋的影響，食藥署署長姜至剛表示，60公斤的成年人，必須24小時或更短的時間內，攝食約100顆蛋，才可能達到短期健康風險門檻，請國人放心。

影／颱風來襲前勘查廚餘掩埋場 江和樹：不要故意侮辱盧市長

鳳凰颱風接近台灣，台中市議員江和樹今特別前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形。他發現廚餘經過掩埋後，表面都已完整覆土，並用不透...

鳳凰颱風共伴效應 花東又將出現豪雨

．鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署指出，颱風周三、周四最接近台灣，預估周三晚間到周四凌晨通過台灣上空，今天下午到傍晚有可能發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上警報。受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭、花東雨勢明顯，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。花蓮及台東今晚到明天的12小時累積雨量，估計恐達200至300毫米。

俄量產無人機狂炸烏克蘭 一圖看「見證者」3機型魔鬼細節

烏克蘭官員8日說，俄羅斯對烏克蘭徹夜發動密集且猛烈的無人機及飛彈攻擊，鎖定供電給2座核電廠：烏西的赫梅利尼茨基市和瑞夫尼市幾個變電所，共造成7人喪生、26人受傷，約10萬人因此斷水斷電...

房市焦點轉向都更重建！漢皇集團以品牌力搶佔換屋族心佔率

2025年房市持續受到關注，在購屋族回歸理性之際，雙北核心區域的換屋潮與首購族需求顯得格外強勁，也讓兼具品牌力與實績的建商逆勢突圍，成為市場的最大贏家。來自新北永和的漢皇集團，正憑藉三十多年的在地深耕

歷史上的今天／1961年官方喬人事 省體育會理事長換人

1961年11月10日，台灣省體育會新卸任理事長，下午4時在羽球館舉行交接典禮，由卸任的王成章親將信印移交給新任的謝國城，省社會處雖已接到通知，但未派人監交。 王成章曾經迭次連任省體育會的理事長職務，月前因省社會處認為王成章十年來無甚建樹，因此「建議」王放棄競選連任，而促謝國城繼任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。