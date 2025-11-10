影／颱風來襲前勘查廚餘掩埋場 江和樹：不要故意侮辱盧市長

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹今前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形，表示看到掩埋場都經覆蓋完好。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹今前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形，表示看到掩埋場都經覆蓋完好。圖／江和樹提供

鳳凰颱風接近台灣，台中市議員江和樹今特別前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形。他發現廚餘經過掩埋後，表面都已完整覆土，並用不透水布覆蓋，並且用15公分的固定釘來固定，整個區域內打了兩百多隻，且有監視器全程錄影，一切公開透明，不是外界所說的未覆蓋不透水布。

他說，市政府有在做，我們就應該稱讚，不需要故意來侮辱盧市長。但若颱風很大，這樣的處理有用嗎？江和樹說，「我們不知道，但相信專業」，而且附近有監視器，整個過程可以公開透明，讓我們可以觀察得到。

江和樹日前在市府傾倒廚餘時曾前往了解，今因為有颱風來襲，因此再前往查看。他說，一度憂心若處理的不好，廚餘是否會被沖至溪中，導致環境受汙染。但依今天的現場看來，廚餘經掩埋後，都有掩蓋完好。

對於未加圍網的另一處坑洞，他曾指出那是枯枝樹葉，就不需要如廚餘這樣的處理方式。

台中市議員江和樹（左）今前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形，表示看到掩埋場都經覆蓋完好。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹（左）今前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形，表示看到掩埋場都經覆蓋完好。圖／江和樹提供

