影／颱風來襲前勘查廚餘掩埋場 江和樹：不要故意侮辱盧市長

鳳凰颱風接近台灣，台中市議員江和樹今特別前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形。他發現廚餘經過掩埋後，表面都已完整覆土，並用不透水布覆蓋，並且用15公分的固定釘來固定，整個區域內打了兩百多隻，且有監視器全程錄影，一切公開透明，不是外界所說的未覆蓋不透水布。

他說，市政府有在做，我們就應該稱讚，不需要故意來侮辱盧市長。但若颱風很大，這樣的處理有用嗎？江和樹說，「我們不知道，但相信專業」，而且附近有監視器，整個過程可以公開透明，讓我們可以觀察得到。

江和樹日前在市府傾倒廚餘時曾前往了解，今因為有颱風來襲，因此再前往查看。他說，一度憂心若處理的不好，廚餘是否會被沖至溪中，導致環境受汙染。但依今天的現場看來，廚餘經掩埋後，都有掩蓋完好。