快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

普發1萬、年終加碼！音圓「豪禮1+1」陪你把現金變成歡聚快樂聲浪！

文／ 黎詩彥提供

政府普發一萬元現金，加上歲末年終獎金即將入袋，這波籠罩全台的「現金雨」當然要「花得有感、唱得開心」！伴唱機專家「音圓」限量推出「豪禮1+1」活動，入手旗艦級鏡面美型伴唱機 STAR-55，就送價值$7,990的 21.5吋落地型有線觸控顯示器，讓你直接升級成最強家庭KTV包廂組合，與家人一起歡唱過好年，作為公司尾牙春酒禮品，也絕對面子裡子通通有，人氣爆棚啦！

圖／音圓國際提供
圖／音圓國際提供

家有音圓STAR，歡聚氣氛直接拉滿
現在人生活壓力大，放假日不想出門人擠人，喜歡輕鬆自在宅在家的人越來越多。聖誕、跨年、農曆春節想在家開演唱會？音圓旗艦級鏡面美型伴唱機STAR-55是K歌族的夢幻神器！雙螢幕設計可同時唱歌、點歌，不會互相干擾；遙控與觸控雙模式自動切換，遠距近距都能輕鬆操作。搭載AI語音助理「小圓小圓」，不論使用哪一品牌的麥克風，只要「出一張嘴」就能語音點歌、播放或暫停，操作超簡單，讓長輩更能輕鬆上手。

圖／音圓國際提供
圖／音圓國際提供

放假揪親友一起團聚歡唱，怎能少了最新夯歌？STAR-55支援YouTube點歌功能，唱遍全網熱搜金曲；還能錄音、錄影，珍藏好聲音，或是放到社群與好友分享。更貼心的是「相片快秀」功能，能直接投放手機照片到伴唱螢幕上，邊唱邊回味旅行與家人時光，歡樂加倍、互動滿分！

圖／音圓國際提供
圖／音圓國際提供

豪禮再+1：落地型觸控螢幕讓操作更順暢
活動期間購買STAR-55，即送「21.5吋FHD落地型有線觸控顯示器」，操作體驗大升級！21.5吋FHD觸控螢幕採鋼化玻璃面板設計，畫質高清細膩、耐刮又耐用，無論家庭、辦公室或社區公共環境都適用。落地式設計不佔桌面空間，坐著點歌最剛好；靈敏觸控與手寫輸入功能，讓點歌變得超直覺。通過BSMI官方認證，有線傳輸更穩定、使用更安心！

圖／音圓國際提供
圖／音圓國際提供

年終限時優惠，錯過可惜！
即日起，購買音圓旗艦伴唱機STAR-55，就送21.5吋落地型觸控顯示器，數量有限、送完為止！不論是年終犒賞自己、尾牙春酒抽獎禮，或是送給父母長輩的溫馨驚喜，都是凝聚家庭情感，增進朋友情誼最實用又有面子的選擇。這個歲末年終，用歡唱連結家人情感，把現金變成最值得的快樂投資吧！

旗艦一次到位，升級更有感！限量推出，錯過不再。
查詢經銷點 https://www.inyuan.com.tw/public/Dist_local.php

圖／音圓國際提供
圖／音圓國際提供

相關新聞

普發1萬、年終加碼！音圓「豪禮1+1」陪你把現金變成歡聚快樂聲浪！

政府普發一萬元現金，加上歲末年終獎金即將入袋，這波籠罩全台的「現金雨」當然要「花得有感、唱得開心」！伴唱機專家「音圓」限量推出「豪禮1+1」活動，入手旗艦級鏡面美型伴唱機 STAR-55，就送價值$7

歷史上的今天／1965年中共3飛官 駕伊留申轟炸機投誠

1965年11月11日國父孫中山百年誕辰前夕，中共空軍3名軍官，駕駛一架伊留申28型噴射轟炸機，自杭州機場飛抵台灣桃園基地投誠。這3名投奔自由的反共義士是李顯斌、李才旺和廉保生。由於他們的起義來歸，使台灣獲得了第一架伊留申中型炸機。

15萬顆毒雞蛋流向9縣市大稽查 食藥署長：一顆都不放過

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15萬顆蛋品，流入9個縣市，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形。食藥署長姜至剛表示，高達15萬顆的芬普尼雞蛋已經全部下架，未來該畜牧場生產的雞蛋都會進行逐批查驗，一顆都不放過，確保符合衛生安全標準。 食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。對於食用含芬普尼雞蛋的影響，食藥署署長姜至剛表示，60公斤的成年人，必須24小時或更短的時間內，攝食約100顆蛋，才可能達到短期健康風險門檻，請國人放心。

影／颱風來襲前勘查廚餘掩埋場 江和樹：不要故意侮辱盧市長

鳳凰颱風接近台灣，台中市議員江和樹今特別前往霧峰廚餘掩埋場了解處置情形。他發現廚餘經過掩埋後，表面都已完整覆土，並用不透...

鳳凰颱風共伴效應 花東又將出現豪雨

．鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署指出，颱風周三、周四最接近台灣，預估周三晚間到周四凌晨通過台灣上空，今天下午到傍晚有可能發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上警報。受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭、花東雨勢明顯，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。花蓮及台東今晚到明天的12小時累積雨量，估計恐達200至300毫米。

俄量產無人機狂炸烏克蘭 一圖看「見證者」3機型魔鬼細節

烏克蘭官員8日說，俄羅斯對烏克蘭徹夜發動密集且猛烈的無人機及飛彈攻擊，鎖定供電給2座核電廠：烏西的赫梅利尼茨基市和瑞夫尼市幾個變電所，共造成7人喪生、26人受傷，約10萬人因此斷水斷電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。