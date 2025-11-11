普發1萬、年終加碼！音圓「豪禮1+1」陪你把現金變成歡聚快樂聲浪！

政府普發一萬元現金，加上歲末年終獎金即將入袋，這波籠罩全台的「現金雨」當然要「花得有感、唱得開心」！伴唱機專家「音圓」限量推出「豪禮1+1」活動，入手旗艦級鏡面美型伴唱機 STAR-55，就送價值$7,990的 21.5吋落地型有線觸控顯示器，讓你直接升級成最強家庭KTV包廂組合，與家人一起歡唱過好年，作為公司尾牙春酒禮品，也絕對面子裡子通通有，人氣爆棚啦！

圖／音圓國際提供

家有音圓STAR，歡聚氣氛直接拉滿

現在人生活壓力大，放假日不想出門人擠人，喜歡輕鬆自在宅在家的人越來越多。聖誕、跨年、農曆春節想在家開演唱會？音圓旗艦級鏡面美型伴唱機STAR-55是K歌族的夢幻神器！雙螢幕設計可同時唱歌、點歌，不會互相干擾；遙控與觸控雙模式自動切換，遠距近距都能輕鬆操作。搭載AI語音助理「小圓小圓」，不論使用哪一品牌的麥克風，只要「出一張嘴」就能語音點歌、播放或暫停，操作超簡單，讓長輩更能輕鬆上手。

圖／音圓國際提供

放假揪親友一起團聚歡唱，怎能少了最新夯歌？STAR-55支援YouTube點歌功能，唱遍全網熱搜金曲；還能錄音、錄影，珍藏好聲音，或是放到社群與好友分享。更貼心的是「相片快秀」功能，能直接投放手機照片到伴唱螢幕上，邊唱邊回味旅行與家人時光，歡樂加倍、互動滿分！

圖／音圓國際提供

豪禮再+1：落地型觸控螢幕讓操作更順暢

活動期間購買STAR-55，即送「21.5吋FHD落地型有線觸控顯示器」，操作體驗大升級！21.5吋FHD觸控螢幕採鋼化玻璃面板設計，畫質高清細膩、耐刮又耐用，無論家庭、辦公室或社區公共環境都適用。落地式設計不佔桌面空間，坐著點歌最剛好；靈敏觸控與手寫輸入功能，讓點歌變得超直覺。通過BSMI官方認證，有線傳輸更穩定、使用更安心！

圖／音圓國際提供

年終限時優惠，錯過可惜！

即日起，購買音圓旗艦伴唱機STAR-55，就送21.5吋落地型觸控顯示器，數量有限、送完為止！不論是年終犒賞自己、尾牙春酒抽獎禮，或是送給父母長輩的溫馨驚喜，都是凝聚家庭情感，增進朋友情誼最實用又有面子的選擇。這個歲末年終，用歡唱連結家人情感，把現金變成最值得的快樂投資吧！

旗艦一次到位，升級更有感！限量推出，錯過不再。

查詢經銷點 https://www.inyuan.com.tw/public/Dist_local.php