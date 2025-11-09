睽違2年央廣曼谷辦聽友會 聽眾感謝台灣聲音相伴

中央廣播電台今天在曼谷舉辦聽友會，吸引許多忠實聽眾參加，其中包括曾赴台工作的看護移工。他們感謝央廣陪伴泰國人度過在台工作的歲月，並說央廣是他們思鄉時最好的陪伴，另外也有人從外府連夜驅車來曼谷參加聽友會。

央廣今天在曼谷舉行泰語聽友會，董事長賴秀如表示，泰國聽友會是由過去幾十年來的泰國忠實聽眾，有些人曾赴台灣工作，有些則是為了學習華語而聽央廣。

她說，睽違2年再次來到曼谷，見到許多從外府來曼谷聚會的聽友，非常感人，「這是最真誠的人與人之間的情誼，也是泰國與台灣最重要的友誼」。

賴秀如所提及的泰國聽友是來自東北四色菊府（SiSaket）的陳壯妙（Thitikorn Tangjirojthana），他和太太開了9個小時的車到曼谷參加聽友會。

今年72歲的陳壯妙表示，年輕時他是修理收音機的師傅，有天無意間聽到央廣的泰語節目，就一直聽到現在，已經超過50年。陳壯妙特別感謝央廣和台灣，因為藉由泰語廣播節目，他能掌握來自台灣的消息，以及國際新聞和健康知識。

曾在台灣擔任看護工的泰國聽友金粉（KhemphonSridongphet）則說，她剛到台灣工作時，因不會華語而感到孤單，央廣節目陪她度過在台灣工作的歲月。她告訴中央社，當時央廣的泰語節目是在深夜播出，因此儘管工作很累她仍不願上床睡覺，就是擔心會錯過節目。

如今，金粉已回到泰國，在台灣逾10年的工作經驗，讓她習得華語能力，現在在一間餐廳擔任人資主管，也仍是忠實的央廣聽友。

另外，央廣泰國聽友會會長卡賢（KasemTungtong）則帶來有關央廣節目的珍貴簡報收藏，其中包括央廣泰國舉行的多場泰語聽友會照片。他表示，雖然短波廣播的聽眾年齡較為年長，但希望央廣的泰語節目能一直做下去，陪伴泰國聽眾。

今天的聽友會有多名台灣官員和前駐台官員出席，包括駐泰副代表董思齊、駐泰代表處新聞組長李麗美、僑委會僑務諮詢委員何素珍、泰國台灣商會前總會長郭修敏、央廣副總台長劉嘉偉、泰國前駐台代表畢倫（Piroon Laismit）和泰國前駐台勞工處處長葉作陪（Rangsan Anant）等。