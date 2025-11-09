快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

睽違2年央廣曼谷辦聽友會 聽眾感謝台灣聲音相伴

中央社／ 曼谷9日專電

央廣播電台今天在曼谷舉辦聽友會，吸引許多忠實聽眾參加，其中包括曾赴台工作的看護移工。他們感謝央廣陪伴泰國人度過在台工作的歲月，並說央廣是他們思鄉時最好的陪伴，另外也有人從外府連夜驅車來曼谷參加聽友會。

央廣今天在曼谷舉行泰語聽友會，董事長賴秀如表示，泰國聽友會是由過去幾十年來的泰國忠實聽眾，有些人曾赴台灣工作，有些則是為了學習華語而聽央廣。

她說，睽違2年再次來到曼谷，見到許多從外府來曼谷聚會的聽友，非常感人，「這是最真誠的人與人之間的情誼，也是泰國與台灣最重要的友誼」。

賴秀如所提及的泰國聽友是來自東北四色菊府（SiSaket）的陳壯妙（Thitikorn Tangjirojthana），他和太太開了9個小時的車到曼谷參加聽友會。

今年72歲的陳壯妙表示，年輕時他是修理收音機的師傅，有天無意間聽到央廣的泰語節目，就一直聽到現在，已經超過50年。陳壯妙特別感謝央廣和台灣，因為藉由泰語廣播節目，他能掌握來自台灣的消息，以及國際新聞和健康知識。

曾在台灣擔任看護工的泰國聽友金粉（KhemphonSridongphet）則說，她剛到台灣工作時，因不會華語而感到孤單，央廣節目陪她度過在台灣工作的歲月。她告訴中央社，當時央廣的泰語節目是在深夜播出，因此儘管工作很累她仍不願上床睡覺，就是擔心會錯過節目。

如今，金粉已回到泰國，在台灣逾10年的工作經驗，讓她習得華語能力，現在在一間餐廳擔任人資主管，也仍是忠實的央廣聽友。

另外，央廣泰國聽友會會長卡賢（KasemTungtong）則帶來有關央廣節目的珍貴簡報收藏，其中包括央廣泰國舉行的多場泰語聽友會照片。他表示，雖然短波廣播的聽眾年齡較為年長，但希望央廣的泰語節目能一直做下去，陪伴泰國聽眾。

今天的聽友會有多名台灣官員和前駐台官員出席，包括駐泰副代表董思齊、駐泰代表處新聞組長李麗美、僑委會僑務諮詢委員何素珍、泰國台灣商會前總會長郭修敏、央廣副總台長劉嘉偉、泰國前駐台代表畢倫（Piroon Laismit）和泰國前駐台勞工處處長葉作陪（Rangsan Anant）等。

央廣 泰國

延伸閱讀

虞書欣再惹議！泰國哀悼期穿亮藍裙登場　挨轟「不合時宜」

帶小小孩遊泰國也能玩得盡興！ 曼谷親子友善飯店推薦清單大公開

影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

泰國人權委員會批政府遣返維吾爾人 指侵犯人權

相關新聞

「南迴有光」徐超斌追思會…賴清德親贈褒揚令 繼續照亮偏鄉

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫師徐超斌，今年9月19日因病辭世，享年58歲，令人感到不捨與遺憾。醫療財團法人南迴基金...

高元接棒「南迴超人」：以前覺得超斌是傻瓜 現在我也加入傻瓜行列

長年致力南迴偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，罹癌後曾四度復發，多次進出加護病房，心中仍掛念病人，還有南迴診所的接班人。所幸...

南迴有光徐超斌醫師追思會 賴清德親贈褒揚令

長年致力改善台東南迴偏鄉醫療、守護南迴居民的健康的超人醫師徐超斌，9月19日凌晨在家中病逝，享年58歲。下午在臺北醫學大...

精油調香與手沖咖啡的完美結合 夫妻打造屏東獨有味道

屏東，菸廠巷弄裡，一間有咖啡、香氣的療癒咖啡館，打造家的氛圍—空間的想像，是氣味的延伸，來感受慵懶療癒的氛圍，取名「菸花嶼啡」，來自霧台的杜博森與妻子鍾佳蓁，以香氛與手沖咖啡重新詮釋屏東的味道，讓每位來訪者都能以嗅覺認識屏東、霧台的味道，背後有著一段感人的愛情長跑故事。

聯合報一周大事11/02~11/08

5日：政府普發萬元現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。

歷史上的今天／1961年氣象所檢測蔬菜 發現原子塵增加

1961年11月9日，省氣象所研究室在一次蔬菜的測驗中，發現含有多量的原子輻射微塵，雖然這一項數字目前尚沒有人可以證明對人體產生何種危害，但再次證實蘇俄的核子試爆所產生的原子輻射微塵，在空氣中的含塵量日見增加，而且已經侵及蔬菜食物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。