高元接棒「南迴超人」：以前覺得超斌是傻瓜 現在我也加入傻瓜行列

長年致力南迴偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，罹癌後曾四度復發，多次進出加護病房，心中仍掛念病人，還有南迴診所的接班人。所幸，今年9月2日，奇美醫院急診醫學部主治醫師高元正式加入，擔任診所執行院長一職，繼續照亮偏鄉醫療的道路，守護族人安全回家、在地安老。

高元回憶，2004年在奇美醫院擔任實習醫師時，就曾聽聞徐超斌的各種事蹟，包括他對生命的熱愛以及對偏鄉醫療的無私付出。沒想到真正碰面，竟是2006年、徐超斌39歲那一年中風倒下，當時奇美醫院院長詹啟賢派救護車把徐超斌一路從台東載回台南救治，在加護病房，徐超斌竟提出邀約：學弟要來台東嗎？

「學長即使重病，仍然幽默風趣，開口閉口都是台東南迴。」高元說，當時並沒有想太多，至2024年開始支援南迴診所，期間還是常被問：「你什麼時候回來？」他說，那時壓力挺大，心裡也很猶豫，在奇美急診醫學部待了近20年，待遇其實很不錯，生活也過得很穩定，到底要不要返鄉服務？

「該怎麼做才好？」高元到爺爺奶奶的墓前詢問。有一次在南迴診所支援時，他把自己關在診間，把徐超斌的所有紀錄片、書籍都看了一遍，慢慢了解學長為什麼要返鄉服務、為什麼願意燃燒自己的生命，只因偏鄉長輩沒有生病的本錢，光是一趟急診的交通就花費2000元，一個月5、6000元的老人年金怎堪負荷。

高元說，從擔任奇美醫院的實習醫師，到遇見徐超斌本人，以及支援南迴診所，每一步都像是上天指引他回家的契機。雖然路程漫長，最終他點頭答應接下這個任務，「南迴偏鄉醫療未來的路未必好走，但總是要有人接棒才能走下去。」他笑說自己也將成為傻瓜之一，也要跟學長說一聲：我來了。