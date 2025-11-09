快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

聽新聞
0:00 / 0:00

高元接棒「南迴超人」：以前覺得超斌是傻瓜 現在我也加入傻瓜行列

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
曾任奇美醫院急診主治醫師的高元，接下南迴診所執行院長，期許讓偏鄉病人不再被距離阻隔。記者廖靜清／攝影
曾任奇美醫院急診主治醫師的高元，接下南迴診所執行院長，期許讓偏鄉病人不再被距離阻隔。記者廖靜清／攝影

長年致力南迴偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，罹癌後曾四度復發，多次進出加護病房，心中仍掛念病人，還有南迴診所的接班人。所幸，今年9月2日，奇美醫院急診醫學部主治醫師高元正式加入，擔任診所執行院長一職，繼續照亮偏鄉醫療的道路，守護族人安全回家、在地安老。

高元回憶，2004年在奇美醫院擔任實習醫師時，就曾聽聞徐超斌的各種事蹟，包括他對生命的熱愛以及對偏鄉醫療的無私付出。沒想到真正碰面，竟是2006年、徐超斌39歲那一年中風倒下，當時奇美醫院院長詹啟賢派救護車把徐超斌一路從台東載回台南救治，在加護病房，徐超斌竟提出邀約：學弟要來台東嗎？

「學長即使重病，仍然幽默風趣，開口閉口都是台東南迴。」高元說，當時並沒有想太多，至2024年開始支援南迴診所，期間還是常被問：「你什麼時候回來？」他說，那時壓力挺大，心裡也很猶豫，在奇美急診醫學部待了近20年，待遇其實很不錯，生活也過得很穩定，到底要不要返鄉服務？

「該怎麼做才好？」高元到爺爺奶奶的墓前詢問。有一次在南迴診所支援時，他把自己關在診間，把徐超斌的所有紀錄片、書籍都看了一遍，慢慢了解學長為什麼要返鄉服務、為什麼願意燃燒自己的生命，只因偏鄉長輩沒有生病的本錢，光是一趟急診的交通就花費2000元，一個月5、6000元的老人年金怎堪負荷。

高元說，從擔任奇美醫院的實習醫師，到遇見徐超斌本人，以及支援南迴診所，每一步都像是上天指引他回家的契機。雖然路程漫長，最終他點頭答應接下這個任務，「南迴偏鄉醫療未來的路未必好走，但總是要有人接棒才能走下去。」他笑說自己也將成為傻瓜之一，也要跟學長說一聲：我來了。

徐超斌 偏鄉 診所

延伸閱讀

「南迴有光」徐超斌追思會…賴清德親贈褒揚令 繼續照亮偏鄉

南迴有光徐超斌醫師追思會 賴清德親贈褒揚令

南迴30公里狂設10支測速桿！議員怒批：低速限是「趕跑遊客」主因

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

相關新聞

「南迴有光」徐超斌追思會…賴清德親贈褒揚令 繼續照亮偏鄉

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫師徐超斌，今年9月19日因病辭世，享年58歲，令人感到不捨與遺憾。醫療財團法人南迴基金...

高元接棒「南迴超人」：以前覺得超斌是傻瓜 現在我也加入傻瓜行列

長年致力南迴偏鄉醫療的「超人醫師」徐超斌，罹癌後曾四度復發，多次進出加護病房，心中仍掛念病人，還有南迴診所的接班人。所幸...

南迴有光徐超斌醫師追思會 賴清德親贈褒揚令

長年致力改善台東南迴偏鄉醫療、守護南迴居民的健康的超人醫師徐超斌，9月19日凌晨在家中病逝，享年58歲。下午在臺北醫學大...

精油調香與手沖咖啡的完美結合 夫妻打造屏東獨有味道

屏東，菸廠巷弄裡，一間有咖啡、香氣的療癒咖啡館，打造家的氛圍—空間的想像，是氣味的延伸，來感受慵懶療癒的氛圍，取名「菸花嶼啡」，來自霧台的杜博森與妻子鍾佳蓁，以香氛與手沖咖啡重新詮釋屏東的味道，讓每位來訪者都能以嗅覺認識屏東、霧台的味道，背後有著一段感人的愛情長跑故事。

聯合報一周大事11/02~11/08

5日：政府普發萬元現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。

歷史上的今天／1961年氣象所檢測蔬菜 發現原子塵增加

1961年11月9日，省氣象所研究室在一次蔬菜的測驗中，發現含有多量的原子輻射微塵，雖然這一項數字目前尚沒有人可以證明對人體產生何種危害，但再次證實蘇俄的核子試爆所產生的原子輻射微塵，在空氣中的含塵量日見增加，而且已經侵及蔬菜食物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。