海洋新創戲劇展演 管碧玲：藝術書寫島嶼脈動

海委會與演藝團隊共創「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」，今天在衛武營登場。主委管碧玲表示，她致力海洋藝文納入文化敘事版圖，以藝術書寫這片島嶼和海洋交融的深邃脈動。

海洋委員會創新啟動「復振航海文化力」計畫，期待從人文領域，創造人與海對話新語言。今年召集歷屆參與「復振航海文化力」演藝團隊，共創「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」，以舞台為洋，人為扁舟，引領觀眾重新凝視向海文化經緯，並於今天在衛武營國家藝術文化中心盛大登場。

管碧玲表示，她致力於賦予海洋藝文納入國家文化核心敘事版圖，這場匯集藝術家優席夫老師、教授洪根深及國家文藝獎得主導演柯金源恢弘製作，在國家級藝術殿堂演繹海洋超越地理邊界，以藝術書寫這片島嶼和海洋交融深邃脈動。

管碧玲指出，海委會將海洋意象融入常民生活，藉「復振航海文化力」計畫，經由海洋文化知識建構、造舟技藝與航海智慧實踐交流、海洋藝文扎根與創新，發掘人海共構的智慧與精神內涵，轉譯為適合當代傳播推廣模式，為「海洋子民」參與海洋引領出新航路。

此演出是海洋藝文扎根與創新集大成，4部樂章，由海洋記憶誕生的藝術盛典，讓音樂化為潮水，舞蹈乘風躍動，透過交響詩、多媒體光影與肢體飄動的融合，在國家級戲劇殿堂輻射出島嶼脈動，透過象徵性藝術手法，喚起台灣人民與海洋共生歷史記憶。

海委會表示，世界舞台在海洋，海洋是國家發展關鍵，文化更是台灣面向海洋舵手。海委會積極推動「復振航海文化力」，大力支持海洋藝文創作，期待透過人文的視野，引領國人拓展藍色國土的無限可能。

海委會創設「海洋文化獎」，樹立海洋文化保存、維護與發揚典範，領航國人以文化及美學開啟海洋無限可能；海委會推動「海洋文化領航計畫」，從「薪傳」、「船藝」與「藝海」3個領域，推動海洋文化行動方案，不僅關注於傳統造舟與航海技藝承傳與實踐，也鼓勵各式駐地及跨域藝術創作與海岸聚落創意發展。

「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」由南台灣交響樂團領銜，4組優秀表演團隊共同創作，包括人劇團、楚殷舞蹈團、HPS舞蹈劇場及國立台灣藝術大學跨域表演藝術所。4組團隊各具特色，代表著台灣當代表演藝術多元面貌與創新精神。他們以其獨特的藝術語言，將海洋文化的深厚底蘊與當代創作相結合，展現出對海洋敬意與思考。