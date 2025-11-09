「南迴有光」徐超斌追思會…賴清德親贈褒揚令 繼續照亮偏鄉

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫師徐超斌，今年9月19日因病辭世，享年58歲，令人感到不捨與遺憾。醫療財團法人南迴基金會今（9）日舉辦追思會與紀念攝影展，總統賴清德特別出席並親自頒贈褒揚令，表彰他用盡畢生實踐醫者仁心精神，致力改善偏鄉醫療資源不均問題。

「愛不是最後的方向，而是前進的起點。」賴清德致詞時表示，徐超斌用生命點亮了醫療制度，他曾經是奇美醫院第一位內外科兼修的急診專科醫生，非常不簡單，而且當了三年住院醫師後，就升上主治醫師。後來放棄高薪職務，選擇回到台東部落，提升家鄉的醫療資源，並延伸偏鄉醫療的建置。

賴清德說，徐超斌放棄急診醫師的職位，回到台東擔任達仁鄉衛生所主任，守護台東南迴偏鄉。但是在2006年因過勞而中風、左半身癱瘓，但僅休養數月就重返職場，繼續服務鄉親，「醫者仁心」的精神令人感佩。後來，創設南迴基金會希望籌建「南迴醫院」，提升台東偏鄉的醫療品質。

「籌建醫院的工程太龐大了，徐超斌決定以手邊的資源開始做能做的事。」賴清德表示，徐超斌從診所開始，以南迴行動醫療計畫補齊偏鄉醫療的缺口。2023年6月，南迴診所正式營運，提供定點門診與居家醫療，徐超斌在診所看診或是到病人家中進行居家醫療，提供高品質的健康照護。

賴清德強調，徐超斌致力改善偏鄉醫療資源不均問題，即使罹癌也心心念念南迴居民的健康，還提供獎學金、學費補助等，鼓勵偏鄉地區學生就讀醫學相關科系，「他的所作所為已經超越一般醫生的關懷。」感謝徐超斌一生的付出，貢獻所有的生命之火，照亮了家鄉，也溫暖所有的族人。

南迴基金會董事長李靜蘭宣布，「超人醫生」徐超斌離開後，將由同樣出身達仁土坂部落的高元醫師，接任南迴診所院長，南迴的醫療火種不會熄滅。南迴診所將攜手奇美醫療團隊，持續守護台東偏鄉，並規畫推動「行動醫療計畫」，讓醫療關懷深入更多山海之間的角落。