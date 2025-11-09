快訊

南迴有光徐超斌醫師追思會 賴清德親贈褒揚令

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
賴清德總統出席「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，親自頒贈徐超斌醫師褒揚令。賴清德表示，代表國家頒發褒揚令，表彰徐醫師用盡畢生實踐醫者仁心的精神，更致力改善偏鄉醫療資源不均的問題，是醫界的模範與典範。記者黃義書／攝影
長年致力改善台東南迴偏鄉醫療、守護南迴居民的健康的超人醫師徐超斌，9月19日凌晨在家中病逝，享年58歲。下午在臺北醫學大學舉行「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」。

出身台東達仁鄉土坂部落的排灣族人的徐超斌，7歲那年在南迴偏鄉看著部落長輩生病倒下，因部落距離台東市區有一段路程，救護車來不及到醫院。立志行醫。2002年回到故鄉服務，深刻體會到南迴公路沿線118公里，竟沒有一間有規模醫院的窘境。因此，長期投入致力提升偏鄉醫療品質，點燃南迴醫療曙光；但留下「籌建南迴醫院」的未竟之夢。

賴清德總統特別出席「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，並親自頒贈徐超斌醫師。褒揚令由超人醫師徐超斌夫人仇芸接受。

賴清德頒贈褒揚令表示，代表國家頒發褒揚令，表彰徐醫師用盡畢生實踐醫者仁心的精神，更致力改善偏鄉醫療資源不均的問題，是醫界的模範與典範；也表彰徐醫師不畏病痛堅持巡迴，看病到生命最後一刻。供獻所有的生命之火，即照亮了他的家鄉，也溫暖所有的族人，更讓我們看見醫生偉大的態度和胸襟。

「南迴行動醫院」接棒人，南迴診所暨居家護理所執行院長高元。記者黃義書／攝影
賴清德總統出席「南迴有光 在路上 超人醫師徐超斌追思會」，並親自頒贈徐超斌醫師褒揚令，由超人醫師徐超斌夫人仇芸接受。記者黃義書／攝影
