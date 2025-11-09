聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事11/02~11/08
國內
5日：政府普發萬元現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。
6日：非洲豬瘟中央災害應變中心表示，活豬禁運令即日起解封，批發、屠宰、屠體運輸等七日起解禁。
6日：衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，引發民怨，行政院長卓榮泰下令急踩煞車。
國際
5日：美國聯邦政府停擺逾卅七天，川普政府宣布，全美四十座主要機場自七日起削減約百分之十航班，以因應航管人力短缺。
5日：美國最高法院開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是川普引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權，預計最快十二月作出判決。
7日：日本首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言