聯合報一周大事11/02~11/08

1961年11月9日，省氣象所研究室在一次蔬菜的測驗中，發現含有多量的原子輻射微塵，雖然這一項數字目前尚沒有人可以證明對人體產生何種危害，但再次證實蘇俄的核子試爆所產生的原子輻射微塵，在空氣中的含塵量日見增加，而且已經侵及蔬菜食物。

2025-11-09 00:00