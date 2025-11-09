聽新聞
聯合報一周大事11/02~11/08

聯合報／ 本報訊

國內

5日：政府普發萬元現金陸續開跑，共有登記入帳、直接入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。

6日：非洲豬瘟中央災害應變中心表示，活豬禁運令即日起解封，批發、屠宰、屠體運輸等七日起解禁。

6日：衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，引發民怨，行政院長卓榮泰下令急踩煞車。

國際

5日：美國聯邦政府停擺逾卅七天，川普政府宣布，全美四十座主要機場自七日起削減約百分之十航班，以因應航管人力短缺。

5日：美國最高法院開庭審理總統川普的對等關稅政策，主要爭議是川普引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）加徵關稅是否越權，預計最快十二月作出判決。

7日：日本首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權。

歷史上的今天／1961年氣象所檢測蔬菜 發現原子塵增加

1961年11月9日，省氣象所研究室在一次蔬菜的測驗中，發現含有多量的原子輻射微塵，雖然這一項數字目前尚沒有人可以證明對人體產生何種危害，但再次證實蘇俄的核子試爆所產生的原子輻射微塵，在空氣中的含塵量日見增加，而且已經侵及蔬菜食物。

「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊的第一天活動，超過40名來自全台各地的青年學子齊...

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

越南影帝連炳發以「化外之醫」創下金鐘獎史上首位越南籍視帝，劇情以移工題材挑戰醫療領域，成功吸引各界目光。日前行政院拍板跨國勞動力精進方案，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐

救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡

郭台銘、郭台強聲明啟事

我們敬愛的媽媽 郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國十五年六月四日，「享嵩壽100歲」。 遵從母囑： 一、不發訃告二、不設靈堂三、不辦公祭 不孝子 台銘 台

