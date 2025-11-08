太空中心：疑受美政府停擺影響 「齊柏林衛星」發射再延期

國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。

國家太空中心表示，齊柏林衛星搭乘SpaceX的Transporter-15航班，原訂在台灣時間11月11日凌晨2時18分升空，7日上午接獲通知，往後遞延一天發射，今天再度接獲SpaceX告知，須再延後發射。

福爾摩沙衛星八號（簡稱「福衛八號」），為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第一顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%。

福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

國家太空中心表示，此次異動是因為美國聯邦航空署（FAA）疑受政府預算未通過，導致許多部門關閉影響，飛機航班要逐步減班，也宣布自美國時間11月10日起，禁止每天於當地時間6時至22時進行商業太空發射等大氣活動。

國家太空中心指出，Transporter-15火箭航班發射時間為當地上午10時18分，原定下週的發射時間確定取消；基於福衛八號任務軌道需求，發射時間固定為上午10時18分左右，無法更換至非禁止時段發射。

國家太空中心目前位於發射場整備的福八團隊，將因應發射延遲採取相關措施，確保齊柏林衛星的功能與健康狀態，並與SpaceX保持聯繫，瞭解火箭航班的新發射日期，掌握美國FAA太空活動禁令最新進展。