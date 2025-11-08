快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊。圖／新藍圖連線提供
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊。圖／新藍圖連線提供

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊的第一天活動，超過40名來自全台各地的青年學子齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程。

今開幕式邀請前中廣董事長趙少康開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰等亮點課程。

趙少康在演講時表示，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選和代議士監督，來避免執政濫權的現象，並鼓勵學員透過擔任政治幕僚和志工來學習和累積自身經驗，有參選意願的年輕人也要了解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素。

新北市議員陳偉杰表示，這次不但讓各自辦公室的主任來擔任隊輔，力邀不同領域的知名意見領袖來授課，希望未來有機會和年輕學子一起為台灣打拚。

呂家愷以自身為例，鼓勵青年透過擔任幕僚深入了解政治工作，如果有機會就能透過參選為故鄉服務，這次營隊是議員們的第一次嘗試，期待能和年輕人多交流擦出火花。

蔡淑君提到，像今天自己就是從六點開始跑行程，然後再趕到現場與學員交流，希望能在課程中盡量分享民代工作的甘苦，讓學員能一窺政治工作的多元樣貌。

現任新竹市勞工及青年處長吳達偉也現身位於中華電信學院板橋院本部的活動現場，吳達偉也表示，自己因為網路討論風潮引發對政治的興趣，雖然沒有擔任民代，但在行政團隊中同樣要和議會共同解決民眾的生活大小事、推動城市的進步，並舉反罷免活動的過程為例，可以看到在野陣營在經營社群的明顯進步，鼓勵學員善用網路來參與政治，實踐自己的政治理念。

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊。圖／新藍圖連線提供
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊。圖／新藍圖連線提供

國民黨

延伸閱讀

北檢指2次故意亮票 趙少康嘆：不去非洲大遷徙 還需故意表態？

影／亮票遭起訴指態度不佳 趙少康：覺得自己態度蠻好

趙少康罷免亮票案 北檢認定2次故意亮票 起訴求從重量刑

呼籲「還稅於民」制度化 趙少康：不用看民進黨臉色

相關新聞

「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊的第一天活動，超過40名來自全台各地的青年學子齊...

歷史上的今天／1958年北市國語演說競賽 99人角逐

1958年11月8日，台北市年度國語演說競賽在老松國校大禮堂舉行。參加的聽眾有國語評判委員、各學校校長、級任老師、家長及學生等6百多人，至下午5點結束，並由時任台北市長黃啟瑞頒發獎品，競賽分5組，參加比賽約共有99人，各組的第一名將代表台北市參加全省國語演說競賽。

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

越南影帝連炳發以「化外之醫」創下金鐘獎史上首位越南籍視帝，劇情以移工題材挑戰醫療領域，成功吸引各界目光。日前行政院拍板跨國勞動力精進方案，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐

救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡

歧視口音？監院指播音排除台灣腔 TaiwanPlus：台籍主播達7成

監察院今天說，TaiwanPlus因決策權集中於外籍主管，與台灣編採人員意見分歧，還有人因講英語有台灣腔，而遭拒絕在鏡頭...

強化消防安控 內政部115年起推動各縣市設事故安全官

內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。