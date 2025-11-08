「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊的第一天活動，超過40名來自全台各地的青年學子齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程。

今開幕式邀請前中廣董事長趙少康開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰等亮點課程。

趙少康在演講時表示，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選和代議士監督，來避免執政濫權的現象，並鼓勵學員透過擔任政治幕僚和志工來學習和累積自身經驗，有參選意願的年輕人也要了解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素。

新北市議員陳偉杰表示，這次不但讓各自辦公室的主任來擔任隊輔，力邀不同領域的知名意見領袖來授課，希望未來有機會和年輕學子一起為台灣打拚。

呂家愷以自身為例，鼓勵青年透過擔任幕僚深入了解政治工作，如果有機會就能透過參選為故鄉服務，這次營隊是議員們的第一次嘗試，期待能和年輕人多交流擦出火花。

蔡淑君提到，像今天自己就是從六點開始跑行程，然後再趕到現場與學員交流，希望能在課程中盡量分享民代工作的甘苦，讓學員能一窺政治工作的多元樣貌。