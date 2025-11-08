「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」，於今天舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊的第一天活動，超過40名來自全台各地的青年學子齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程。
今開幕式邀請前中廣董事長趙少康開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰等亮點課程。
趙少康在演講時表示，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選和代議士監督，來避免執政濫權的現象，並鼓勵學員透過擔任政治幕僚和志工來學習和累積自身經驗，有參選意願的年輕人也要了解，組織和社群網路經營都是選舉致勝的重要元素。
新北市議員陳偉杰表示，這次不但讓各自辦公室的主任來擔任隊輔，力邀不同領域的知名意見領袖來授課，希望未來有機會和年輕學子一起為台灣打拚。
呂家愷以自身為例，鼓勵青年透過擔任幕僚深入了解政治工作，如果有機會就能透過參選為故鄉服務，這次營隊是議員們的第一次嘗試，期待能和年輕人多交流擦出火花。
蔡淑君提到，像今天自己就是從六點開始跑行程，然後再趕到現場與學員交流，希望能在課程中盡量分享民代工作的甘苦，讓學員能一窺政治工作的多元樣貌。
現任新竹市勞工及青年處長吳達偉也現身位於中華電信學院板橋院本部的活動現場，吳達偉也表示，自己因為網路討論風潮引發對政治的興趣，雖然沒有擔任民代，但在行政團隊中同樣要和議會共同解決民眾的生活大小事、推動城市的進步，並舉反罷免活動的過程為例，可以看到在野陣營在經營社群的明顯進步，鼓勵學員善用網路來參與政治，實踐自己的政治理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言