追夢事務所上線 賴總統街舞評審初體驗擺出B-Boy姿勢

中央社／ 台北7日電

總統賴清德YouTube頻道今天推出新單元「追夢事務所」，第一集節目前往街舞教室拜訪赴韓國追夢的青年，總統以白襯衫與牛仔褲造型現身，化身街舞評審，還應選手要求擺出B-Boy Stance動作，開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。

總統賴清德的社群YouTube頻道新單元「追夢事務所」今天上線，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角，首集總統前往街舞教室，拜訪2名赴韓國追夢的青年，他們接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限。

賴總統以白襯衫與牛仔褲造型現身，他笑稱「家裡最年輕的衣服就這樣而已」，初體驗當起一日評審，並應選手要求一起擺出B-Boy Stance動作，還開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。

影片中，海外圓夢基金計劃第一屆赴韓國首爾圓夢的2名舞者蔡名杰與楊博鈞，帶著剛從韓國取經回來的熱血能量，跟總統暢聊心路歷程。

蔡名杰提到，這趟旅程讓他克服自我懷疑、重拾自信，「以前在台灣會很緊張，常留下遺憾，但這次老師們給了我肯定，讓我心態改變很多。」

賴總統則說，技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標，看到圓夢青年能有這樣的收穫，推動青年百億海外圓夢基金真的非常值得。

楊博鈞也說，去了韓國之後，除了技術進步，也覺得自己變得更不一樣。

超過20年教學生涯、對於台灣街舞文化推廣不遺餘力的陳柏均老師表示，兩人能有這樣的機會真的很棒，這在以前是不可能的事。

街舞導師包士群（包子）表示，蔡名杰與楊博鈞回台後最大的改變是敢於展現自己。亞洲國家的人常害怕與別人不同，但在舞蹈裡，「你要是一樣就沒有競爭力」。相信再給一點時間，兩人會成為台灣街舞界的樑柱。

另一位老師羅仕祐（阿泌）補充，這趟旅程不只是學生的學習之旅，老師們也與學生一同成長，把別人的好，帶回台灣壯大、好好發展。

賴總統表示，國家給年輕人機會，大家都掌握住，且有豐富收穫，這也代表國家的進步、政府重視年輕人。看到大家技術更好、視野開闊、心理障礙更少，「你們是最好的、你們是最好的」。

蔡名杰與楊博鈞現場即興露一手，向總統展現前往韓國取經的成果，宛如小型成果發表會，總統在一旁看得目不轉睛。最後，現場更即興來一場「青年圓夢盃Battle」，分別由圓夢青年和業師進行Battle對決。

賴總統過去曾擔任球評，體驗街舞評審還是頭一次，兩組大秀舞技，不僅總統看得直呼超精彩，其他4名評審也表示「都非常厲害」、「都是第一」，最後總統同時舉起兩隊的手，無分輸贏、都是冠軍，給予充滿勇氣的圓夢青年與一路陪伴提攜的業師最溫暖的肯定。

青年 街舞

相關新聞

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

越南影帝連炳發以「化外之醫」創下金鐘獎史上首位越南籍視帝，劇情以移工題材挑戰醫療領域，成功吸引各界目光。日前行政院拍板跨國勞動力精進方案，開放中階移工從事旅宿業，將開放中階移工從事房務、清潔、櫃檯及餐

藝人不能閃兵，民進黨就能？

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，服兵役是國民義務，逃避兵役固然是不對的行為，但民進黨政府的雙標，更是不可饒恕的舉措。 今年2月，藝人王大陸因偽造病歷閃避兵役遭到起訴，成為連環閃兵案的導

歷史上的今天／1979年孫運璿與鄉長交流 加強基層建設

1979年11月7日，時任行政院長孫運璿主持台灣省各地方基層主管座談，聽取了55位偏遠地區鄉長對地方建設的意見。在行政院長孫運璿面前，表達他們對全面加強基層建設的意見，也提出工作上遭遇的一些困難問題。孫院長說，政府對民眾所詬病的政治上不良風氣，將加強改革，並使各類促進民眾福祉的方案有效執行。這是各地方基層主管第一梯次座談。

救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡

歧視口音？監院指播音排除台灣腔 TaiwanPlus：台籍主播達7成

監察院今天說，TaiwanPlus因決策權集中於外籍主管，與台灣編採人員意見分歧，還有人因講英語有台灣腔，而遭拒絕在鏡頭...

強化消防安控 內政部115年起推動各縣市設事故安全官

內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立...

