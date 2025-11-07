齊柏林衛星改11月12日發射 國家太空中心將全程直播

國家太空中心宣布，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射時程調整為11月12日凌晨升空，搭乘SpaceX「Transporter-15」任務火箭執行發射。預定台灣時間11月12日凌晨2時18分點火，發射窗口為57分鐘，衛星將於發射後約2小時19分56秒與火箭分離，正式進入軌道。

太空中心指出，福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務共規畫8顆衛星，自今年起陸續發射。齊柏林衛星為福八任務打頭陣，是首枚升空的衛星。

太空中心解釋，齊柏林衛星為高解析度光學遙測衛星，原始影像解析度可達一米以下，清晰度優於目前運行中的福衛五號；以星系方式運作後，可更頻繁取得地表影像，支援國土監測、災害防救及環境變遷研究。此外，衛星上搭載由成功大學團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，可用於研究地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制，也可進行電離層觀測。

發射當日為台灣時間11月12日凌晨2時至5時，可透過太空中心官方Facebook及YouTube頻道同步直播發射過程。太空中心表示，由於火箭發射受天候等因素影響，實際時程可能再有調整，相關最新資訊將即時更新於官方平台。