防制洗錢打擊資恐 調查局與史瓦帝尼簽署情資交換合作協定

史瓦帝尼王國金融情報中心局長 Matsebula女士率團訪台，11月6日與調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，標誌兩國在防制洗錢及打擊資恐、資武擴領域的合作邁入新里程碑。

Matsebula局長表示，史瓦帝尼王國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年來走私及虛擬資產犯罪趨勢開始增加，該國與台灣關係緊密，犯罪網絡亦可能橫跨兩國，藉由本協定之簽署，雙方將加速金融情資交換，協助洗錢、資恐與資武擴及相關案件偵辦，亦希望未來可與調查局在教育訓練方面持續合作。

調查局長陳白立表示，調查局為我國主要執法機關及金融情報中心，長期致力強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此協定為該局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，象徵台灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上，開啟嶄新的篇章。

陳白立指出，調查局與史瓦帝尼在安全執法合作經年，自2024年1月起，在我國駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處與史瓦帝尼金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟等議題深入交流。

此次經我國推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史國金融情報中心，派員參加艾格蒙聯盟訓練中心將於11月10日至12日在台北舉辦的虛擬資產研討會，促成史方代表訪台並與調查局完成合作協定簽署。

陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

此外訪團並參訪台灣證交所及台灣集中保管結算所，獲機構高層專業簡報，了解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴制度之執行現況。