快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

防制洗錢打擊資恐 調查局與史瓦帝尼簽署情資交換合作協定

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局長陳白立（右）與史瓦帝尼金融情報中心簽署「涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」。圖／調查局提供
調查局長陳白立（右）與史瓦帝尼金融情報中心簽署「涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」。圖／調查局提供

史瓦帝尼王國金融情報中心局長 Matsebula女士率團訪台，11月6日與調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，標誌兩國在防制洗錢及打擊資恐、資武擴領域的合作邁入新里程碑。

Matsebula局長表示，史瓦帝尼王國洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅及貪瀆等，近年來走私及虛擬資產犯罪趨勢開始增加，該國與台灣關係緊密，犯罪網絡亦可能橫跨兩國，藉由本協定之簽署，雙方將加速金融情資交換，協助洗錢、資恐與資武擴及相關案件偵辦，亦希望未來可與調查局在教育訓練方面持續合作。

調查局長陳白立表示，調查局為我國主要執法機關及金融情報中心，長期致力強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此協定為該局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，象徵台灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上，開啟嶄新的篇章。

陳白立指出，調查局與史瓦帝尼在安全執法合作經年，自2024年1月起，在我國駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處與史瓦帝尼金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟等議題深入交流。

此次經我國推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史國金融情報中心，派員參加艾格蒙聯盟訓練中心將於11月10日至12日在台北舉辦的虛擬資產研討會，促成史方代表訪台並與調查局完成合作協定簽署。

陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

此外訪團並參訪台灣證交所及台灣集中保管結算所，獲機構高層專業簡報，了解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴制度之執行現況。

洗錢 史瓦帝尼 陳白立

延伸閱讀

太子集團買「和平大苑」洗錢！北檢聲押5人 天旭幹部1羈押1交保

調查局追太子集團洗錢 查扣神級超跑「McLaren Senna」 天王周杰倫與林志穎也有

影／助太子集團搞線上博弈洗錢 陳志台灣二把手辜淑雯羈押畫面曝

太子集團在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高幹部辜淑雯獲准

相關新聞

藝人不能閃兵，民進黨就能？

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，服兵役是國民義務，逃避兵役固然是不對的行為，但民進黨政府的雙標，更是不可饒恕的舉措。 今年2月，藝人王大陸因偽造病歷閃避兵役遭到起訴，成為連環閃兵案的導

歷史上的今天／1979年孫運璿與鄉長交流 加強基層建設

1979年11月7日，時任行政院長孫運璿主持台灣省各地方基層主管座談，聽取了55位偏遠地區鄉長對地方建設的意見。在行政院長孫運璿面前，表達他們對全面加強基層建設的意見，也提出工作上遭遇的一些困難問題。孫院長說，政府對民眾所詬病的政治上不良風氣，將加強改革，並使各類促進民眾福祉的方案有效執行。這是各地方基層主管第一梯次座談。

救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡

歧視口音？監院指播音排除台灣腔 TaiwanPlus：台籍主播達7成

監察院今天說，TaiwanPlus因決策權集中於外籍主管，與台灣編採人員意見分歧，還有人因講英語有台灣腔，而遭拒絕在鏡頭...

強化消防安控 內政部115年起推動各縣市設事故安全官

內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立...

「追夢事務所」開張 賴總統任街舞評審坦言滿緊張

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集預告片今晚播出，賴總統首次擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。