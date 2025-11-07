藝人不能閃兵，民進黨就能？

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，服兵役是國民義務，逃避兵役固然是不對的行為，但民進黨政府的雙標，更是不可饒恕的舉措。

今年2月，藝人王大陸因偽造病歷閃避兵役遭到起訴，成為連環閃兵案的導火線。檢警擴大追查後，於5月間進行第二波行動，再揪出陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人。10月22日第三波搜索行動展開，藝人修杰楷、陳柏霖、「Energy」成員書偉、「棒棒堂」成員小杰等人遭到拘提。

民進黨政府頻頻對台灣藝人痛下毒手，但對民進黨「自己人」呢？

高雄市長陳其邁，以脊椎側彎為由，服短期的國民兵；新北市議員何博文、前數發部長唐鳳，以心臟病為由免役；曾擔任台獨閃靈樂團主唱、駐芬蘭代表林昶佐，以焦慮症為由免役；勞動部長洪申翰以打籃球右眼受傷、得了白內障為由免役；吳釗燮兒子、民主進步黨駐美辦公室副主任吳迪一直躲在美國躲兵役。

更遑論民進黨立委沈伯洋、國安會副秘書長林飛帆，只服了短短的替代役，連四個月的基本軍事訓練也沒受過，卻拿著美國的錢建立黑熊學院、指揮國家安全，把台灣人民推向戰爭。

民進黨政府不僅惡意挑釁台海局勢，更在逃避兵役問題上雙標、只會送別人家孩子上戰場。拿了美國綠卡的民進黨高層各個處變不驚，一旦台海戰爭爆發就啟程逃往美國，留下台灣人民面對戰爭，我們不禁要問，這對嗎？身為台灣人，你（妳）怎能不憤怒？