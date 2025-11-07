快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

藝人不能閃兵，民進黨就能？

撰文／ 台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，服兵役是國民義務，逃避兵役固然是不對的行為，但民進黨政府的雙標，更是不可饒恕的舉措。

今年2月，藝人王大陸因偽造病歷閃避兵役遭到起訴，成為連環閃兵案的導火線。檢警擴大追查後，於5月間進行第二波行動，再揪出陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人。10月22日第三波搜索行動展開，藝人修杰楷、陳柏霖、「Energy」成員書偉、「棒棒堂」成員小杰等人遭到拘提。

民進黨政府頻頻對台灣藝人痛下毒手，但對民進黨「自己人」呢？

高雄市長陳其邁，以脊椎側彎為由，服短期的國民兵；新北市議員何博文、前數發部長唐鳳，以心臟病為由免役；曾擔任台獨閃靈樂團主唱、駐芬蘭代表林昶佐，以焦慮症為由免役；勞動部長洪申翰以打籃球右眼受傷、得了白內障為由免役；吳釗燮兒子、民主進步黨駐美辦公室副主任吳迪一直躲在美國躲兵役。

更遑論民進黨立委沈伯洋、國安會副秘書長林飛帆，只服了短短的替代役，連四個月的基本軍事訓練也沒受過，卻拿著美國的錢建立黑熊學院、指揮國家安全，把台灣人民推向戰爭。

民進黨政府不僅惡意挑釁台海局勢，更在逃避兵役問題上雙標、只會送別人家孩子上戰場。拿了美國綠卡的民進黨高層各個處變不驚，一旦台海戰爭爆發就啟程逃往美國，留下台灣人民面對戰爭，我們不禁要問，這對嗎？身為台灣人，你（妳）怎能不憤怒？(廣告)

民進黨 兵役 美國 藝人

相關新聞

藝人不能閃兵，民進黨就能？

台北市多元化計程車產業工會理事譚傳紹表示，服兵役是國民義務，逃避兵役固然是不對的行為，但民進黨政府的雙標，更是不可饒恕的舉措。 今年2月，藝人王大陸因偽造病歷閃避兵役遭到起訴，成為連環閃兵案的導

歷史上的今天／1979年孫運璿與鄉長交流 加強基層建設

1979年11月7日，時任行政院長孫運璿主持台灣省各地方基層主管座談，聽取了55位偏遠地區鄉長對地方建設的意見。在行政院長孫運璿面前，表達他們對全面加強基層建設的意見，也提出工作上遭遇的一些困難問題。孫院長說，政府對民眾所詬病的政治上不良風氣，將加強改革，並使各類促進民眾福祉的方案有效執行。這是各地方基層主管第一梯次座談。

救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡

歧視口音？監院指播音排除台灣腔 TaiwanPlus：台籍主播達7成

監察院今天說，TaiwanPlus因決策權集中於外籍主管，與台灣編採人員意見分歧，還有人因講英語有台灣腔，而遭拒絕在鏡頭...

強化消防安控 內政部115年起推動各縣市設事故安全官

內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立...

「追夢事務所」開張 賴總統任街舞評審坦言滿緊張

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集預告片今晚播出，賴總統首次擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。