房市焦點轉向都更重建！漢皇集團以品牌力搶佔換屋族心佔率

2025年房市持續受到關注，在購屋族回歸理性之際，雙北核心區域的換屋潮與首購族需求顯得格外強勁，也讓兼具品牌力與實績的建商逆勢突圍，成為市場的最大贏家。來自新北永和的漢皇集團，正憑藉三十多年的在地深耕與專業整合能力，穩步在都更市場開創新局。

深耕新北永和三十多年的漢皇集團，憑藉專業整合能力在都更市場開創新局。 圖／漢皇方圓 提供

發跡於新北永和的漢皇集團，近年積極推動都更危老改建，精耕區域獲得住戶信任。以永和大陳案為例，該案被外界視為「史上最複雜都更案」，漢皇集團卻能在互信、公開、透明的基礎上，積極與民眾溝通，快速凝聚共識，讓整合進度大幅超前預期，甚至獲得新北市都更處長張壽文的肯定。新莊幸福路與中港路口的海砂屋社區，也在漢皇的專業規劃下神速整合，短短100天就完成區分所有權人會議投票通過，展現建商少見的效率與誠信。

業界專家直言，品牌建商的信任度與都更推動的難易度高度相關，漢皇不僅能打開地主心防，更因其在地知名度，讓房價與市場接受度有加乘效果，也更能整合出大面積的都更案。

漢皇集團的優勢，不止於都更速度，更體現在「生活感」的營造。從建築採用百年耐震技術，到注重防水、靜音與空氣品質，再加上數位門禁、光纖到府與電動車充電裝置等智慧設備，漢皇提供的住宅，不僅是房子，更是與現代生活需求貼合的安全之家。其「房屋終身售後服務」更被住戶譽為「揪感心」，住戶碰到任何居住上的問題，透過官方Line@即可申請維修，讓幸福感落實在日常細節。

漢皇於永和市中心精華地推動建案，吸引雙北置產族關注。 圖／漢皇方圓 提供

目前漢皇推動的七大建案，包括大陳公辦都更、光復街、水源段、秀北段、南山段、新莊自立段案及土城清水案，總銷逾650億，可說是雙和地區最大的都更推手。其中，大陳案基地面積達6960坪，規劃地上36層、地下6層SRC建築，打造藝術共融的公共環境、以及與社祉相關的社區中心、幼兒園等複合型的社區。光復街東側、水源段位於永和市中心精華地，吸引許多在地換屋客引頸期盼。秀北段坐擁河景第一排，南山段則位於捷運景安站附近，以綠建築及智慧建築的規劃設計，翻轉危老建物及城市風貌。每個指標性都更案不僅代表了漢皇在都市更新及永續發展方面的深厚實力，且融合現代生活需求與環保理念，成為新北永和的發展新亮點，預計未來3-5年都將成為新的推案話題。未來漢皇都更的觸角更將延伸至台北市大安區、信義區、三重、淡水等區域，為更多居民打造舒適健康安全的居住環境。

指標案「漢皇方圓」鄰近永安捷運站、四號公園和國家圖書館，環境首屈一指。 圖／漢皇方圓 提供

而近期熱銷的指標案「漢皇方圓」，因鄰近永安捷運站、四號公園和國家圖書館，環境首屈一指，加上樹立區域高標的現代美學建築風格、符合市場需求的坪數定位及總價帶，在購屋市場創下高度討論，也成為雙北小家庭與換屋族追捧的熱銷個案。

全台房市正邁入大都更時代，在強勁的換屋需求帶動下，都市更新與改建掀起新一波競爭潮。漢皇集團不僅是一家建商，更以專業實力與品牌影響力，成為引領都市更新、提升居住品質的新標竿推手。