700萬戶後年減稅！CPI漲幅超標利多 雙薪家庭育2兒能減多少？

聯合報／ 記者邱琮皓賴昭穎／台北報導
因應消費者物價指數（ＣＰＩ）累計漲幅超過百分之三，初估明年的綜所稅免稅額等各項扣除額將調高四千至九千元不等，後年五月報稅適用。本報資料照片
因應消費者物價指數（ＣＰＩ）累計漲幅超過百分之三，初估明年的綜所稅免稅額等各項扣除額將調高四千至九千元不等，後年五月報稅適用。本報資料照片

七百萬戶納稅人將迎接減稅小確幸。主計總處昨天公布最新的消費者物價指數（ＣＰＩ），物價累計漲幅已達百分之四點一三，超過綜所稅法定調整標準的百分之三，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額、課稅級距等四大項額度都將調升，後年五月報稅適用。

所得稅法」訂有因應物價上漲的扣免額調整機制，只要ＣＰＩ較最近一次調整累計漲幅達百分之三以上，就按上漲程度調整。而扣免額調得愈高，民眾報稅時的所得淨額就愈低，可因此享受減稅的好康。

「物價累計漲幅」是否達標，要看去年十一月至今年十月的ＣＰＩ平均數，與前次調整時相比。

主計總處昨公布十月ＣＰＩ，據此推算，較最近一次綜所稅免稅額等額度調整時（二○二四年）的累計漲幅達到百分之四點一三，超過法定標準，各項額度將依此漲幅調整。

依此推算，二○二六年個人免稅額將從現行九點七萬元，調高四千元至十點一萬元；標準扣除額從十三點一萬元調升五千元至十三點六萬元（有配偶者廿七點二萬元）；薪資及身心障礙扣除額分別上調九千元至廿二點七萬元。

綜所稅課稅級距方面也將調整，調升後，所得淨額六十一萬元以下適用百分之五、六十一萬元至一三八萬元稅率為百分之十二、一三八萬元至二七七萬元為百分之廿、二七七萬元至五一九萬元稅率百分之卅、五一九萬元以上稅率百分之四十。

財政部表示，在正式收到主計總處所提供數字後，會再進行精算，年底前會公告明年額度調整。

以單身上班族為例，免稅額、標扣額、薪資特別扣除額調高後，合計可以多扣除一點八萬元，若以百分之五稅率計算，可以多省稅九百元。

若是育有兩名幼兒的雙薪家庭，免稅額、標扣額、薪資扣除額可以多扣除四點四萬元，以百分之五稅率計算，可少繳兩千兩百元的稅。

