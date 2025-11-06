歧視口音？監院指播音排除台灣腔 TaiwanPlus：台籍主播達7成

監察院今天說，TaiwanPlus因決策權集中於外籍主管，與台灣編採人員意見分歧，還有人因講英語有台灣腔，而遭拒絕在鏡頭前播音。TaiwanPlus表示，播報人員選任是考慮語言可理解度跟專業表達，並非以特定口音優劣作為標準，且台籍主播比例達7成，並無歧視情事。

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員林郁容、紀惠容、王美玉針對TaiwanPlus的調查報告。

監察院今天透過新聞稿表示，TaiwanPlus是文化部推動的國際數位傳播平台，旨在拓展台灣對外傳播量能，強化與國際社會連結，但TaiwanPlus觀眾觀看次數區域集中於亞洲（67.6%）與美洲（20.6%），而歐洲、大洋洲等地區占比偏低。

監委指出，雖然TaiwanPlus觀看次數與時數呈成長趨勢，但整體推廣成效與擴展國際能見度政策目標仍有落差，且未進一步分析觀眾停留時間、互動行為、回訪率或區域別內容偏好，流於表面統計；亟待文化部檢討現行推播策略與節目內容設計，以提升TaiwanPlus國際傳播效益，強化台灣在國際話語權及能見度。

此外，監委表示，TaiwanPlus作為台灣對外傳播公共媒體平台，新聞內容應真實反映台灣觀點，並具備國際傳播力，但TaiwanPlus新聞編採決策權限高度集中於少數主管，跨國團隊間共識不足，也曾發生新聞焦點失準情形，影響平台公信力與形象。

監委說，TaiwanPlus主導新聞編採的外籍主管對台灣社會脈絡掌握有限，與台灣編採人員在新聞選題與處理方式上意見分歧，面對重大國際或本土事件判斷標準經常不一，且決策權限集中於外籍主管，這個組織架構凸顯TaiwanPlus已浮現編採失衡風險。文化部宜研議如何建立具台灣視角編輯架構與強化本土新聞專業參與，以提升確保新聞內容在地性與國際傳播力。

監委指出，TaiwanPlus是以英語播報為主的國際傳播平台，原應展現台灣多元文化與語言特色，但經詢問證人表示，曾因具台灣腔調英語而遭主管拒絕在鏡頭前播音，顯見對播報人員安排存有不合理情形。

監委表示，TaiwanPlus目前播報人員已涵蓋英國、美國、印度、紐西蘭等多種口音，卻排除台灣口音，不僅違背平台「傳遞台灣觀點」初衷，也有歧視本國籍人才之虞。文化部應檢討TaiwanPlus播報人員選任標準，亟需建立多元包容的語音政策，並保障本國籍英語人才合理參與權，以落實公共媒體文化代表性與社會責任。

對此，TaiwanPlus發布聲明回應表示，頻道上線以來國際觀中占比達94%，收視來源分別為美國（47%）、菲律賓（13%）及印度（9%），113年度觀看次數較112年提升98.7%，時數亦提升95%，總體觀看次數已突破3.7億次，社群追蹤數已突破145萬；根據111年10月至114年10月5日中華電信MOD家庭收視率排統計，TaiwanPlus頻道位居英語新聞頻道前3名，僅次於NHK與CNN。

TaiwanPlus表示，播報人員選任是考慮語言可理解度跟專業表達，並非以特定口音優劣作為標準，現有多名台籍記者已通過過音審核，台籍主播比例亦達7成，並無歧視情事。