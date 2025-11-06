監察院檢討投資台灣方案 經濟部：未完成案件屬正常進度

快訊

中央社／ 台北6日電
監察院今天公布「投資台灣3大方案」調查報告，指雖具一定成效，仍有逾半數投資案件未完成等缺失。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
監察院今天公布「投資台灣3大方案」調查報告，指雖具一定成效，仍有逾半數投資案件未完成等缺失。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

監察院今天公布「投資台灣3大方案」調查報告，指雖具一定成效，仍有逾半數投資案件未完成等缺失。經濟部說明，各項投資計畫原本就需3至5年執行期程，尚未完成案件多按計畫推動中，屬正常進度，並非執行不力。

經濟部投資促進司透過新聞稿表示，自108年起推動3大方案以來，已成功吸引逾2.5兆元投資金額，創造超過16萬個本國就業機會，對台灣經濟發展與產業升級具顯著助益。

監察院指出部分案件尚未完成投資，經濟部表示，各項投資計畫自規劃設計、建廠、設備安裝至正式投產，原本即需3至5年執行期程，尚未完成案件多屬按計畫推動中，屬正常進度，並非執行不力。

經濟部表示，投資台灣3大方案每案均指派專案經理全程輔導，並設有定期追蹤與展延機制，確保投資落實，經積極協助廠商落實投資，截至114年10月31日，完成投資廠商已有917家，落實投資金額達新台幣1兆1607億元，創造12萬9935個本國就業機會。

針對監察院提及部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等問題，經濟部指出，經查25案貸款金額皆符合「不超過投資成本80%」規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核；此外，對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

至於監察院建議廠商應與員工共享投資成果，經濟部說明，3大方案主要目標為促進投資與創造就業，已陳報經行政院核定延長方案並加碼補助，在移工優惠措施中鼓勵企業加薪，帶動薪資與產業升級。

經濟部表示，將持續檢討並優化執行機制，強化跨部會協調與監督管理，行政院也已核定投資台灣三大方案延長至116年，擴大適用對象至全球台商與外商。

