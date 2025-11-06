強化消防安控 內政部115年起推動各縣市設事故安全官

快訊

中央社／ 台北6日電
內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立事故安全官，確保救災人員在安全可控的環境中執行任務。消防員示意圖／AI生成
內政部今天說，為全面提升消防員執勤安全，今年至民國118年間，預計培訓1000名事故安全官，並自明年起全面推動各縣市設立事故安全官，確保救災人員在安全可控的環境中執行任務。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，內政部長劉世芳表示，近期多起消防員殉職，讓社會大眾相當痛心，為全面提升消防員工作安全與健康保障，明年將全面推動各縣市設立事故安全官，持續強化事故現場安全教育訓練，提升消防員執勤安全。

消防署長蕭煥章表示，事故安全官是參考美國消防協會（NFPA 1521）標準的專業制度，屬於現場指揮系統下專責監督人員安全的重要幕僚，負責辨識與評估危害，並有權暫停或終止危險作業，以確保救災人員在安全可控的環境中執行任務。

蕭煥章說，消防署自民國111年至113年已訓練100名事故安全官；114年至118年間，預計培訓1000名事故安全官。課程內容涵蓋指揮體系與幕僚概念、風險判讀與管理、熱顯像儀判讀、通訊安全建立及綜合演練等，強化現場風險監控與安全決策能力。

蕭煥章表示，消防署今年11月18日至20日將舉辦「事故安全官國際實務訓練班」，特邀美國國家消防學院資深教官針對風險評估、操作安全監控及事故後檢討等主題授課。另於12月7日至12日辦理「急流總教官複訓班」，邀請美國專家授課，強化台灣水域救援安全及教練能量。

蕭煥章說，事故安全官職能不只限於火災現場，未來訓練將納入水域及化學災害等多領域安全監督模組，全面提升跨災害應變能力。另將持續推動「後勤照顧（R.E.H.A.B.）」制度，將高溫勤務安全與生理監控納入管理範疇，並檢討車輛與裝備配置，強化消防人員安全與復原力。

