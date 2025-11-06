快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

「追夢事務所」開張 賴總統任街舞評審坦言滿緊張

中央社／ 記者溫貴香台北6日電
賴清德總統。圖／中央社
賴清德總統。圖／中央社

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集預告片今晚播出，賴總統首次擔任街舞Battle評審團一員，他說，內心滿緊張的。

「追夢事務所」第一集節目以「舞力全開夢想實現」為題，內容聚焦日前遠赴韓國取經、接受韓國世界級舞團培訓的2名圓夢青年蔡名杰、楊博鈞的圓夢歷程。首集預告今晚在總統社群平台亮相，完整影片明晚6時，在賴總統的YouTube頻道上線。

賴總統日前在總統府接見圓夢計畫第一梯次的獲選青年代表，圓夢青年隨後也紛紛啟程踏上圓夢之旅。據了解，賴總統相當掛心這群圓夢青年們，主動表示希望能安排訪視行程，透過與返台後的圓夢青年面對面深入對談，傾聽他們的築夢歷程與收穫成果，當面給予肯定與關心，同時也從他們的寶貴意見出發，為明年度將擴大辦理的圓夢計畫暖身。

「追夢事務所」第一集內容，賴總統前往位於台北的街舞教室，預告片40秒，一開場可看到街舞圈中常見的「Battle對決」文化，賴總統看得目不轉睛，直呼「你們的體能超好」，自嘲「像我們去跳街舞就滾在地上」，對於圓夢青年現場大秀舞技的靈活身手表達高度讚賞。

總統表示，要來跟這群街舞少年見面前，內心「滿緊張的」；只見影片中賴總統一身輕裝並搭配牛仔褲，在穿著上費了心思，他笑稱因為「我的幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

總統府發言人郭雅慧表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」是賴總統2024年競選總統期間所提的政見之一，總統就任後兌現政見承諾，他期待新世代年輕人有機會出國學習、開拓國際視野，也希望透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀，未來政府會持續努力，讓更多青年能在公平的起點上出發，勇敢追夢、自由飛翔。

郭雅慧說，「追夢事務所」是以「海外圓夢基金計畫」為核心，「追夢」意即「夢由你來做」，「事務所」則呼應「舞台由國家來搭」，闡述青年勇敢追夢、政府當靠山，希望透過「追夢事務所」，呈現溫暖勵志的築夢故事，鼓勵所有青年勇敢追夢。

青年 街舞 郭雅慧 賴清德 舞團

延伸閱讀

藍質疑林佳龍、吳釗燮互鬥影響台美關係 總統府：脫離事實

川習會落幕…總統府：樂見美中領袖溝通 台灣會持續與美方保持聯繫

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

賴總統致賀高市早苗當選首相 期待深化合作

相關新聞

「追夢事務所」開張 賴總統任街舞評審坦言滿緊張

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集預告片今晚播出，賴總統首次擔任...

2026新北選戰打響！ 蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川，今則盛讚兩人都是優秀人選，若劉有意承擔，他個人樂觀其成。

觀光署下修今年來台旅客預估至850萬人 國旅貴問題盼以企業旅遊帶動

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「今年來台觀光客能否達成9百萬人目標？」媒體在行政院記者會追問觀光署今年觀光目標，觀光署回應表示：「大約只有820萬到850萬。」有記者另外詢問：「國旅太貴如何改善？

鄭麗君：極端氣候威脅 推動總體性國土治理工程

行政院副院長鄭麗君今天表示，政府將推動面對極端氣候威脅下的總體性國土治理工程，結合氣候風險圖資等，建構從治山、治水、防洪...

郭台銘、郭台強聲明啟事

我們敬愛的媽媽 郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國十五年六月四日，「享嵩壽100歲」。 遵從母囑： 一、不發訃告二、不設靈堂三、不辦公祭 不孝子 台銘 台

【重磅快評】AI是未來的大贏家

大學理工科教授最近都有可能會失業的憂慮，競爭的對手不是人類，是人創造出來的非人類ＡＩ，理工科系學生所需的備課、資料分析、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。