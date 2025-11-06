「追夢事務所」開張 賴總統任街舞評審坦言滿緊張

總統賴清德啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，推出全新系列節目「追夢事務所」，第一集預告片今晚播出，賴總統首次擔任街舞Battle評審團一員，他說，內心滿緊張的。

「追夢事務所」第一集節目以「舞力全開夢想實現」為題，內容聚焦日前遠赴韓國取經、接受韓國世界級舞團培訓的2名圓夢青年蔡名杰、楊博鈞的圓夢歷程。首集預告今晚在總統社群平台亮相，完整影片明晚6時，在賴總統的YouTube頻道上線。

賴總統日前在總統府接見圓夢計畫第一梯次的獲選青年代表，圓夢青年隨後也紛紛啟程踏上圓夢之旅。據了解，賴總統相當掛心這群圓夢青年們，主動表示希望能安排訪視行程，透過與返台後的圓夢青年面對面深入對談，傾聽他們的築夢歷程與收穫成果，當面給予肯定與關心，同時也從他們的寶貴意見出發，為明年度將擴大辦理的圓夢計畫暖身。

「追夢事務所」第一集內容，賴總統前往位於台北的街舞教室，預告片40秒，一開場可看到街舞圈中常見的「Battle對決」文化，賴總統看得目不轉睛，直呼「你們的體能超好」，自嘲「像我們去跳街舞就滾在地上」，對於圓夢青年現場大秀舞技的靈活身手表達高度讚賞。

總統表示，要來跟這群街舞少年見面前，內心「滿緊張的」；只見影片中賴總統一身輕裝並搭配牛仔褲，在穿著上費了心思，他笑稱因為「我的幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

總統府發言人郭雅慧表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」是賴總統2024年競選總統期間所提的政見之一，總統就任後兌現政見承諾，他期待新世代年輕人有機會出國學習、開拓國際視野，也希望透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀，未來政府會持續努力，讓更多青年能在公平的起點上出發，勇敢追夢、自由飛翔。

郭雅慧說，「追夢事務所」是以「海外圓夢基金計畫」為核心，「追夢」意即「夢由你來做」，「事務所」則呼應「舞台由國家來搭」，闡述青年勇敢追夢、政府當靠山，希望透過「追夢事務所」，呈現溫暖勵志的築夢故事，鼓勵所有青年勇敢追夢。